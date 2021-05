Ohne Genehmigung: Freisinger „WaldArt“-Wohnwagen muss umziehen

Im Wald bei Zurnhausen in der Gemarkung Tüntenhausen steht ein Projekt zur Kinderbetreuung nun auf der Kippe, weil die Einrichtung keine Genehmigung für das Aufstellen ihres Wohnwagens hat. (Symbolbild)

Nachträgliche Genehmigung nicht erteilt

von Andreas Beschorner schließen

Das Naturerlebnis-Projekt „WaldArt“ für Kinder in Tüntenhausen bei Freising braucht einen neuen Standort - weil es von der Stadt nicht nachträglich genehmigt wurde.

Tüntenhausen/Freising – Das ist Idylle pur: Mitten auf einer Waldlichtung bei Zurnhausen in der Gemarkung Tüntenhausen steht ein Wohnwagen. Mit Brettern umgeben, erinnert er an eine Waldhütte. Er soll im Rahmen des Projekts „WaldArt“ der Kinderbetreuung dienen, ist als Unterschlupf für die Kleinen und als Lagerraum gedacht. Doch die Idylle täuscht: Der Wohnwagen wurde ohne Genehmigung aufgestellt, der Bauausschuss der Stadt Freising hat dem nachträglichen Bauantrag nun auch eine einstimmige Absage erteilt.

Das Konzept

Geplant ist, dass rund zehn Kindern einmal pro Woche für drei Stunden der Wald und die damit verbundene ganzheitliche Sinneserfassung nähergebracht werden soll. Umweltbildung soll stattfinden, Schlüsselqualifikationen für Ökologie, Ökonomie und Soziales sollen beigebracht werden. Einmal pro Woche (zwischen 15 und 18 Uhr) sollte zwischen März und Juli beziehungsweise zwischen Oktober und Januar jeweils an zehn Terminen eine Kindergartengruppe von zwei Erzieherinnen und einer Praktikantin betreut werden. Das zumindest war der Plan. Doch das Bauvorhaben, so wurde im Bauausschuss ausgeführt, liege im Außenbereich, sei aber nicht privilegiert. Eine Genehmigung sei also nur dann möglich, wenn keine öffentlichen Belange beeinträchtigt seien.

Die Probleme

Im Falle des eingehausten Wohnwagens seien aber sehr wohl öffentliche Belange beeinträchtig – und das gleich „in mehrfacher Hinsicht“, wie in dem Sachbericht zu lesen war. Zum einen sind Belange des Denkmalschutzes betroffen, da der Wohnwagen auf einem Grabhügel aus der Vorgeschichte steht, der einen besonders hohen Denkmalwert aufweise. Eine Ausgrabung und Dokumentation verlange hohe Standards und wissenschaftliche Qualifikation. Das sei entsprechend teuer und vom Antragsteller nicht zu stemmen.

Zum anderen sei das Jagdrecht beeinträchtigt, liege die Fläche doch im Jagdrevier Tüntenhausen: Die Ausübung des Jagdrechts werde erschwert, das Wild werde gestört. Fazit: Dem Bauantrag wird nicht zugestimmt – so der Beschlussvorschlag der Verwaltung. Die Stadträte folgten dem ohne Diskussion und Gegenstimme. Gleichzeitig betonte man, dass man die positive Seite des Projekts „WaldArt“ sehe und den Antragsteller „bei der Suche nach geeigneten Alternativstandorten unterstützen“ werde.

