Olympische Radltour: Idyllische Strecke führt von Freising nach München

Immer die Isar entlang: So kommt man problemlos bis in die Landeshauptstadt – dem Olympiaort von 1972. © Spanrad

Eine Tour von Freising aus in den Olympiapark ist attraktiv. Das Schöne: Die gut 35 Kilometer lange Strecke kann ohne viel befahrene Straßen bewältigt werden.

Freising/München – Zugegeben: es gibt anspruchsvollere Touren von Freising aus. Eine Alpenüberquerung etwa, oder an der Donau entlang bis Wien. Eine attraktive, aber viel einfachere Alternative ist eine Tour von Freising aus bis in den Olympiapark – gerade heuer zum 50-jährigen Jubiläum der Spiele in München. Das Schöne: Die gut 35 Kilometer lange Strecke kann ohne viel befahrene Straßen bewältigt werden.

Los geht’s auf der nördlichen Uferseite

Einer der Vorteile daran, in einer Stadt an der Isar zu wohnen, ist, dass es bestens ausgebaute Radlwege entlang des Flusses gibt. Und so startet die Tour in den Olympiapark natürlich in den idyllischen Isarauen. Wir entscheiden uns für die nördliche Uferseite, auch, um später noch die eine oder andere Abzweigung nehmen zu können.

Einige Abstecher hat FT-Reporter Matthias Spanrad auf seiner Olympia-Radltour unternommen. © Spanrad

Zudem bieten die Wälder entlang des Radweges vor allem im Sommer einen angenehm kühlenden Schatten. Verfehlen kann den Weg im Grunde sowieso niemand, viele der grün-weißen Schilder weisen den Weg zumindest bis München. 27 Kilometer sind’s offiziell, um die Stadtgrenzen zu erreichen. Wer mag, kann hier im Grunde bis zum Tor zum Englischen Garten durchfahren, ohne eine Abzweigung zu nehmen.

Abstecher Richtung Mallertshofen

Wir entscheiden uns unterwegs aber für einen ersten Abstecher und biegen Höhe Dietersheim in östlicher Richtung aus den Isarauen kurz vor dem Dietersheimer Steg ab. Über einen schmalen Kiesweg erreichen wir recht bald den Ort und fahren, an der örtlichen Feuerwache vorbei und weiter in westlicher Richtung, auf die Autobahn A9 zu. Nach dem Naturschutzgebiet Garchinger Heide überqueren wir Höhe des großen Parkplatzes schließlich die Autobahn und erreichen am großen Kieswerk vorbei das Mallertshofer Holz. Schäfer haben hier ihr Revier, nicht selten kann es schon mal vorkommen, dass die meckernden Tiere sich ihre Vorfahrt erzwingen.

Am Ende wartet der erste idyllische Halt dieser Radltour, am westlichen Ausgang der Heidelandschaft steht das Mallertshofer Kircherl St. Martin. Geschichtsträchtig ist dieser Ort, hat einst sogar zu den Besitztümern der Benediktinerabtei Weihenstephan gehört und zeugt von der ehemaligen Siedlung, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hier stand.

Es geht weiter, und viele Kilometer (etwa vier) sind’s nicht mehr bis zur ersten großen Pausenstation. Von der Isarau aus kann man über gut ausgebaute Radwege bis zum Schloss Schleißheim fahren. Einer davon geht, im Sommer wieder eine schattige Alternative, über Lohhof in den malerischen und ruhigen Berglwald, an dessen Ende man fast schon am Eingang des Schlosses steht.

Da liegt ein Schloß am Wegesrand

Beeindruckend ist die Schlossfassade allemal, gut vorstellbar, warum sich Bayerns Kurfürsten hier eine Sommerresidenz errichten ließen. Wir entscheiden uns für einen kurzen Aufenthalt auf einem der schattigen Bankerl neben den Brunnenanlagen und kehren dem Schloss wieder den Rücken. Wer mag, kann durch die Schlossanlage schieben, wir fahren jedoch auf der nördlichen Seite am Park entlang und erreichen über den Ortsteil Lustheim den Schloss-Kanal, an dem entlang wir fast bis zurück in die Isarauen fahren.

Im Aumeister wird eine Radlerhalbe gezischt

38 Kilometer sind wir – die beiden Abstecher mit eingerechnet – mittlerweile unterwegs. Da trifft es sich gut, dass der Aumeister, jenes gemütliche Fleckerl Biergarten am Tor zum Englischen Garten, nicht mehr weit entfernt ist. Nach einem kühlen Radler geht’s weiter. Auch im Englischen Garten grasen immer wieder Schafe, zudem ist der nördliche Teil verhältnismäßig wenig bevölkert. Aufmerksam müssen wir dann wieder Höhe des Mini-Hofbräuhauses sein, hier zweigt der Weg in östlicher Richtung ab aus dem Englischen Garten hinaus.

Über ruhige Anwohnerstraßen und größtenteils Fahrradwege queren wir bald die B 2, fahren vorbei am Ungererbad, am Sternerestaurant Tantris (eine Halbe für Radler gibt’s hier eher nicht) und strampeln weiter mitten hinein nach Schwabing. Vorbei an der Schwabinger Klinik erreichen wir erst den Luipoldpark, um dann über einen weiteren Fahrradweg relativ zügig bereits den Olympiapark anzusteuern.

Plötzlich weht der olympische Geist . . .

Vor uns öffnet sich an der Lerchenauer Straße die Weite dieser Anlage, und man spürt auch 50 Jahre nach den Olympischen Spielen förmlich den Geist der Tage, als die Welt zu Gast in Bayern war zu den heiteren Spielen. Zum Pflichtprogramm im Olympiapark gehört auf alle Fälle ein Besuch auf dem Olympiaberg, den wir über die Olympiaalm und ein paar Höhenmeter zügig erklimmen. 45 Kilometer waren es bis hierher mit allen Abstechern, ohne sind’s etwa zehn weniger.

Bei Föhn und klarer Sicht ist es hier wunderschön, über der Stadtsilhouette von München öffnet sich im Süden das traumhafte Panorama der Alpen, an guten Tagen ist die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, deutlich zu erkennen, auch das Karwendel und die Gipfel rund ums Inntal. In nördlicher Richtung dagegen erschließt sich erst die weitläufige Anlage des Olympiaparks. Stadion, Fernsehturm, die vielen geschlängelten Weg inmitten des grünen Parks. Fußgänger flanieren, viele Sportler sind hier, Münchner und Touristen erholen sich am künstlichen See. Rasch ist zu erkennen, was die Faszination 1972 ausgemacht hat und warum die Olympischen Spiele so im Gedächtnis geblieben sind bei vielen Besuchern.

Besonderer Ausblick: Die Allianz-Arena und der Nachbau der Fröttmaninger Kirche. © Spanrad

Stundenlang ließe es sich hier aushalten, wir haben aber noch ein weiteres Ziel. Am 5. September dieses Jahres jährt sich das Attentat auf die israelische Mannschaft zum 50. Mal, nördlich des Georg-Brauchle-Rings stehen seit vielen Jahren zwei Gedenkorte, vom Berg aus sind’s keine zwei Kilometer mit dem Radl in nördlicher Richtung. Beim Erinnerungsort, unweit des olympischen Dorfes, sind Fotos der getöteten Sportler zu sehen, es ist ein mystischer, ein auch beklemmender Ort. Still ist es hier, Menschen kommen immer wieder vorbei, halten einen Moment inne.

Wir verlassen den Gedenkort, langsam geht die Sonne an diesem Spätsommernachmittag unter, Zeit, um auf dem Heimweg noch einen weiteren Abstecher zu nehmen. Vieles ließe sich in München noch bequem per Rad erreichen, der Chinesische Turm im Englischen Garten auf ein kühles Weißbier, die Surfer an der Eisbachwelle, sogar ein Cappuccino am Viktualienmarkt ist möglich und mit dem Radl erneut locker erreichbar. Wir fahren aber wieder über Luitpoldpark und Ungererbad zurück in die Isarauen.

Lohnende Extrameter hoch zum Windrad

Wieder bleiben wir auf der nord-westlichen Flussseite, um erneut rechtzeitig abbiegen zu können. Wer nämlich die Aussicht auf dem Olympiaberg schon genossen hat, der sollte die Extra-Meter fahren und Richtung Windrad oberhalb der Allianz Arena kurbeln. Am Islamischen Zentrum an der Freisinger Landstraße vorbei, führen mehrere Wege hinauf auf den Müllberg und zum Fröttmaninger Windrad. Und dort öffnet sich nicht nur ein ganz eigenes Alpenpanorama, vielmehr geht der Blick auch Richtung Norden, viel Grün ist hier am Rande der Stadt zu finden.

Das Ziel rückt näher: Von Freising sind es gut 35 Kilometer bis zum Olympiaturm – aber ohne Abstecher. © Spanrad

Über Schleichwege steht man zudem irgendwann oberhalb des Beton-Nachbaus der alten Fröttmaninger Kirche. Erneut eine Erinnerung und ein Mahnmal daran, dass für Autobahn- und Müllbergbau ein ganzes Dorf weichen musste. Irgendwann geht die Sonne unter, und selbst wenn man es nicht mit den Roten vom FC Bayern hält, hat diese Oase der Ruhe inmitten eines Autobahnkreuzes mit Blick auf die untergehende Sonne hinter der Arena etwas Besonderes.

Wer müde ist, der nimmt die S-Bahn

Bis Freising sind es jetzt noch einmal 27 Kilometer. Je nachdem, wie viele Abstecher man wählt, hat diese Tour in den Olympiapark und zurück bis in die Domstadt eine Maximallänge von 85 Kilometern. Nicht wenig, aber machbar für ambitionierte Radler. Wer mag, kann von München aus auch ganz bequem mit der S-Bahn zurück nach Freising fahren. Damit stellt die Tour auch mit Kindern kein Problem dar.