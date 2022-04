Olympischer Eierlauf im Freisinger fresh-Schwimmbecken

Nicht ganz einfach war der „Eierlauf“, bei dem die Schwimmer ein Ei auf einem Löffel durchs Becken bugsieren mussten. © Wasserwacht

Die Freisinger Kreiswasserwacht hat heuer einen ganz besonderen Jugend-Wettbewerb durchgeführt. Es gab eine Olympiade.

Freising – Einmal anders als sonst lief heuer der Schwimmwettbewerb der Kreiswasserwacht-Jugend ab. Weil wegen zu weniger Mannschaftsmeldungen kein regulärer Jugendrettungsschwimmwettbewerb durchgeführt werden konnte, gab’s heuer eine Jugendolympiade der BRK-Kreiswasserwacht Freising unter der Leitung von Eileen und Janine Müller. Anstatt – wie sonst – mit wasserwachtsbezogenen Inhalten, sollte die Olympiade heuer „den Aufbau der Gemeinschaft“ stärken, wie Eileen Müller berichtet: „Und zwar mit Spiel und Spaß.“

Startschuss

Die 84 angemeldeten Kinder und Jugendlichen wurden in ihren drei Altersstufen durchgemischt und danach in Kleingruppen aufgeteilt, die bei der Olympiade gemeinschaftlich im freundschaftlichen Wettbewerb antraten. Beim schwimmerischen Teil im fresch durfte jede Stufe vier lustigen Disziplinen schwimmen. So mussten die Kinder beispielsweise „einen Eierlauf“ schwimmend absolvieren oder auch Tauchringe auf ihren Köpfen balancieren.

Im Montessori-Zentrum Freising ging es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem stärkenden Mittagessen an verschiedenen Spiele-Stationen weiter. © Wasserwacht

Die Spiele-Stationen

Am Nachmittag ging es im Montessori-Zentrum nach einem stärkenden Mittagessen auf verschiedenen Spiele-Stationen weiter. Hier wurden zum einen „Activity mal anders“ oder „Stille Post Extrem“ gespielt. „Zudem war die Kreativität der Kinder bei Teamspielen oder Foto-Herausforderungen gefragt“, berichtete Eileen Müller.

Ganz ohne Wasserwacht-Input ging es aber doch nicht: Bade- und Eisregel-Memory durften nicht fehlen. Und eine Rettungsdecke wurde kurzerhand zu einer Gruppenaufgabe, dem Rettungsdeckentango, umfunktioniert.

Auszeichnung

Alle Kinder und Jugendlichen, aber auch das Funktionspersonal, bekamen für ihre Teilnahme und Unterstützung einen Orden überreicht. Die Leitung des fresch ließ es sich nicht nehmen, allen Teilnehmenden Turnbeutel und den Erstplatzierten in der jeweiligen Stufe je einen freien Eintritt in das Kombibad zu spendieren.

Ein großes Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer, die Teilnehmenden sowie die Gruppenleiterinnen und -leiter. Insbesondere möchte sich die Kreiswasserwacht Freising bei den Verwaltungen des Schwimmbads fresch und der Montessori-Schule für ihre freundliche Unterstützung bedanken. Der Dank gehe aber auch an die Kreiswasserwacht und das BRK Freising für ihre Unterstützung.

Nächste Stufe

Die Kreiswasserwacht Freising schickt jetzt in allen drei Altersstufen die Ortsgruppe Neufahrn als ihre Vertreter auf die höhere Ebene, den Bezirkswettbewerb am 25. Juni.

