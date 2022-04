Omikron hat den Landkreis Freising im Griff: Das alles geschah im ersten Quartal 2022

Rückblick: Hohe Infektionen, niedrige Impfquote

Der Rückblick auf das erste Quartal 2022 zeigt: Omikron hatte den Kreis Freising fest im Griff. Es gibt hohe Infektionszahlen, aber nur eine niedrige Impfquote.

Landkreis – Auch gut zwei Jahre nach dem ersten Corona-Fall in Freising (29. Februar 2020) ist die Pandemie noch nicht überwunden. Die vergangenen drei Monaten waren von Gegensätzen geprägt: Impfkampagnen standen Protest-Märschen gegenüber und die exponentiell hohen Inzidenzwerte den lang herbeigesehnten Lockerungen. Rückblick auf das erste Vierteljahr 2022, in dem das Coronavirus den Landkreis im Griff hatte: 1. Januar: 176 Corona-Todesfälle verzeichnet das RKI für den Landkreis Freising.

Die ersten sogenannten „Montagsspaziergänge“

3. Januar: Erstmals treffen vor dem Moosburger Rathaus die sogenannten Montagsspaziergänger auf eine Gruppe um den Moosburger Klaus Lüchau, die sich für „Solidarität in der Pandemie“ einsetzt. Das erste Aufeinandertreffen verläuft laut Polizei friedlich. Für die Montagsspaziergänger in Moosburg ist es bereits die dritte Aktion, bei der sie laut Polizei „schweigend und ohne Parolen“ durch die Innenstadt ziehen.

3. Januar: In Freising demonstrieren rund 300 Teilnehmer im Bereich des Marienplatzes für „Toleranz und Freiheit“. Die Polizei muss eingreifen, weil einige Teilnehmer die zuvor bekannt gegebenen Auflagen nicht einhalten, der „Versammlungsleiter“ wird angezeigt.

14. Januar: Der Corona-Testbus des Landkreises ist wieder auf Tour. Er macht künftig montags in Nandlstadt, mittwochs in Hohenkammer und freitags in Langenbach Station.

Plötzlich gilt der Genesenen-Status nur noch drei Monate

17. Januar: In Au wird ein weiteres Corona-Testzentrum eröffnet. In einer Containeranlage an der Hochfeldstraße können täglich bis zu 240 Tests durchgeführt werden. Geöffnet hat die Einrichtung montags bis donnerstags jeweils von 14 bis 20 Uhr.

17. Januar: Das RKI verkürzt den Genesen-Status: Wer eine Corona-Infektion überstanden hat, erhält nur noch für drei Monate den Genesen-Status. Bislang wurde der Genesen-Nachweis bis maximal sechs Monate nach der Infektion anerkannt. Bayern geht den Weg mit: Mit einer Booster-Impfung können Genesene den Status als vollständig Geimpfter erhalten.

19. Januar: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die 2G-Zugangsbeschränkungen zum Einzelhandel gekippt. Die Staatsregierung reagiert sofort: „Wir setzen in Bayern 2G im Handel komplett aus“, sagt Staatskanzleichef Florian Herrmann.

20. Januar: Die Hotspot-Regelung wird ausgesetzt. Will heißen: Obwohl die Inzidenz im Landkreis schon bald die kritische Marke von 1000 übersteigen wird, „muss das öffentliche Leben nicht heruntergefahren werden“, heißt es aus dem Landratsamt. Diese Regelung gilt vorerst bis zum 28. Januar.

Omikron kommt: Die Inzidenz liegt jenseits der 1000er-Marke

21. Januar: Die Virus-Variante Omikron hat im Landkreis die Marke der 1000er-Inzidenz durchbrochen.

27. Januar: Bayern lockert die Corona-Regeln: So ist die Zeit der Geisterspiele vorbei – 25 Prozent der Kapazitäten sind wieder erlaubt. Für Kulturveranstaltungen werden 50 Prozent erlaubt (bisher: 25 Prozent) – 2G plus bleibt als Zutrittsregel.

27. Januar: Unschöne Erinnerungen werden wach: Vor genau zwei Jahren, am 27. Januar 2020, ist in Bayern der erste Corona-Fall bekannt geworden – der Start in die wohl forderndsten Monate der Nachkriegsgeschichte.

31. Januar: Mangels Nachfrage reduziert das Impfzentrum Freising seine Zeiten. Auch in der Außenstelle Zolling werden nur noch 50 Impfungen pro Tag angeboten, weil die 100 Termine bei weitem nicht ausgeschöpft werden.

3. Februar: Mit dem Präparat „Nuvaxovid“ steht für Erwachsene ab sofort ein neuer Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung. Es handelt sich um einen Proteinimpfstoff, den die STIKO für Menschen ab 18 Jahren empfiehlt. Ab dem 21. Februar soll das Novavax-Vakzin verfügbar sein.

Jetzt wird‘s ernst: Inzidenz überschreitet die 2000er-Marke

4. Februar: Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im Landkreis Freising den Wert von 2000 überschritten 8. Februar: Bayerns Apotheken steigen in die Impfkampagne ein. 9. Februar: Lockerungen treten in Bayern in Kraft. Die Sperrstunde in der Gastronomie wird ersatzlos gestrichen. In der Kultur dürfen nun 75 Prozent der Plätze belegt werden, im Sport 50 Prozent. Beim Friseur und im Nagelstudio gilt künftig 3G statt 2G, zudem entfällt die Kontaktverfolgung. In Bädern und Saunen gilt jetzt die 2G-Regel.

15. Februar: Das Impfzentrum an der Pfaffenhofener Straße in Au wird mangels Nachfrage wieder geschlossen: In die Räume einer ehemaligen Gemeinschaftspraxis kommt ab März wieder eine Arztpraxis. 15. Februar: Der Corona-Impfbus tourt wieder durch den Landkreis, um die Impfkampagne voranzutreiben.

Bayern prescht vor und lockert

17. Februar: Ohne auf den Bund zu warten, lockert Bayern die Corona-Maßnahmen. So fallen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene weg, die Zugänge zur Sport und Kultur werden erleichtert, im Einzelhandel fällt das Besucherlimit. Die Maskenpflicht indes bleibt.

23. Februar: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie kommt das Medikament Paxlovid auf den deutschen Markt. Die ersten Tabletten gehen vom Verteilzentrum in Karlsruhe an den Großhandel. Für Deutschland sind eine Million Packungen vorgesehen.

1. März: Das Klinikum Freising hebt das corona-bedingte Besuchsverbot auf: Ab sofort dürfen Besucher wieder ins Krankenhaus – unter strengen Auflagen wie etwa einem Antigen-Schnelltest und täglich nur eine Besuchsperson pro Patient.

3. März: Der neue Corona-Impfstoff Novavax kommt im Landkreis Freising erstmals zum Einsatz. Zur Premiere besucht Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek die Domstadt.

20. März: Lockerungen in der Corona-Pandemie: Für Grund- und Förderschüler entfällt die Maskenpflicht am Sitzplatz. Zudem entfallen die generellen Regeln zu Kontaktbeschränkungen.

Keine Entspannung, aber jetzt fällt die Maske fast überall

23. März: Hängepartie fürs BRK: Zum 1. Mai läuft der Vertrag für das Impfzentrum aus. Das BRK wird sich erneut bewerben. Ob und wie es weitergeht, ist noch offen. 28. März: Auch für die Schüler der fünften und sechsten Klassen entfällt die Maskenpflicht.

29. März: Bayerns Kabinett hat das Ende der meisten Corona-Regeln beschlossen: Ab 3. April soll die Maskenpflicht nahezu überall fallen, zudem laufen alle 2G/3G-Regeln ersatzlos aus. In den Schulen müssen sich die Schüler weiterhin testen.

31. März: Das RKI verzeichnet 210 Todesfälle im Landkreis im Zusammenhang mit dem Coronavirus, die Inzidenz liegt bei 1877,3.

