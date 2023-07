„Operation am offenen Herzen“: Arbeiten an der Wirtschaftsschule Freising sollen bis 2025 fertig sind

Bei der Besichtigung: (v. l.) Architekt Jörg-Helmuth Schwarz, Birgit Radlmeier (Landratsamt), Landrat Helmut Petz, Schulleiter Gerd Preuß, stellvertretende Schulleiter Johann Müller, Abteilungsleiter Florian Plajer, Sachgebietsleiterin Ingrid Abend und Schulkoordinatorin Christiane Malecki. © Lehmann

Die Staatliche Wirtschaftsschule Freising ist momentan eine Baustelle. Die Arbeiten finden unter laufendem Betrieb statt - und gehen gut voran.

Freising – In der Wirtschaftsschule wird immer noch fleißig gewerkelt – und das unter laufendem Betrieb. Um sich selbst ein Bild von der Sachlage zu machen, hat vergangene Woche Landrat Helmut Petz einen kurzfristigen Termin vor Ort anberaumt – und war begeistert, wie zügig die Baumaßnahmen voranschreiten. Als kleines Trostpflaster für den Baulärm während der Unterrichtszeiten gab es dann auch noch Eis für die Schüler – höchstpersönlich verteilt von Petz. Bis 2025 will Architekt Jörg-Helmuth Schwarz mit der Sanierung der Wirtschaftsschule fertig sein – eine Sanierung, die unter laufendem Betrieb stattfindet und deshalb durchaus einer OP am offenen Herzen gleiche.

Einige Klassenräume sind schon fertig

Was teilweise schon fertig gestellt ist: Einige Klassenräume, jetzt schallschluckend und modern, ausgerüstet auch jeweils mit großformatigen digitalen Tafeln. Hier hakte Petz gleich mal nach: „Wie kommen Sie damit überhaupt zurecht?“ Schulleiter Gerd Preuß zeigte sich zufrieden, denn mithilfe dieser „riesigen Tablets“ kann der Unterricht facettenreich gestaltet werden, wie etwa durch Videoeinspielungen oder dem Spiegeln des Lehrer-Tablets auf der großen Tafel. „Pädagogisch ist das eine enorme Erweiterung“, so Preuß. Übrigens: Die „alten“ Kreidetafeln sind nicht einfach weggeworfen, sondern gespendet worden – unter anderem nach Bulgarien.

Was noch gut ist, bleibt erhalten – wie etwa die Klinkerwände und Waschbecken im Innenbereich, was für Schwarz eine charmante Verbindung von Alt und Neu ist. Was komplett modernisiert wurde: Die Toilettenanlagen, die inkludierend sind und damit für alle zugänglich sind und ohne ein gesondertes, sogenanntes Behinderten-WC auskommen.

Eisgekühlte Überraschung: Weil es am Tag der Baustellenbegehung so heiß war, hatte Landrat Helmut Petz eine kleine Abkühlung für die Schülerinnen und Schüler mitgebracht. In der Pause wurde Gratis-Eis verteilt – und das fand reißenden Absatz. © Lehmann

Aufs Dach kommt eine PV-Anlage

Dank ausgesprochen wurde aber auch dem Hausmeister Robert Gintenreiter, der auch für den Architekten immer ein guter Ansprechpartner sei – und der zufällig bei der Baustellenbesichtigung dem Landrat über den Weg lief. „Der wichtigste Mensch an der Schule ist immer der Hausmeister. Das weiß ich noch aus meiner Jugend“, betonte Petz beim Händeschütteln. Was auf jeden Fall auch geplant ist laut Schwarz: Eine PV-Anlage auf dem Schuldach plus die Möglichkeit, auf dem Areal die E-Bikes und E-Cars mit regenerativer Energie kostenlos aufzutanken. Petz fand das gut, warnte aber gleich mal vor: „Ich werde ja immer geschimpft wegen dem kostenlosen Aufladen am Landratsamt.“ Wie hoch sich die Kosten der Sanierung aufgrund Baupreiserhöhungen belaufen werden, konnte und wollte Schwarz zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.

Viel einfacher war hingegen jene Frage zu beantworten, die Petz den Schülern stellte: „Schokolade oder was anderes?“ Zur Pause verteilte der Landrat nämlich kostenlos Eis am Stil – und wurde dabei fast überrannt.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.