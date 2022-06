Optimistischer Blick ins Hallertauer Tourismusjahr 2022 - Verband sieht viel Potenzial in Busreisen

Teilen

Der Vorstand des Tourismusvereins Hopfenland Hallertau traf sich jetzt im Weihenstephaner Bräustüberl in Freising zur Mitgliederversammlung. © Tourismusverband

Unter der Corona-Pandemie hat der Hallertauer Tourismus stark gelitten. Doch nun herrscht wieder Optimismus und Aufbruchstimmung, wie Verantwortliche berichten.

Freising/Hallertau – Seine diesjährige Mitgliederversammlung hat der Verein Hopfenland Hallertau Tourismus jetzt im Bräustüberl Weihenstephan in Freising abgehalten. Pächter Thierry Willems, seit vergangenem Jahr Mitglied des Vorstands, hatte die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Beim Blick auf die Zahlen aus 2021 zeigte sich, dass auch in diesem Jahr der Tourismus in der Hallertau stark von der Corona-Pandemie betroffen war. Die Gästeankünfte verzeichneten demnach ein Minus von über 43 Prozent, die Übernachtungszahlen ein Minus von 28 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019. In den Sommermonaten Juli, August und September 2021 konnten eine bessere Auslastung bei den Übernachtungen sowie höhere Gästeankünfte erreicht werden als im Jahr 2020. Die Menschen seien also im zweiten Corona-Jahr wieder reisefreudiger gewesen als im ersten Jahr der Pandemie. Die Anzahl der Gäste aus den Jahren vor Corona habe man allerdings bei Weitem nicht erreicht. Im gesamtbayerischen Vergleich schnitt die Hallertau durchschnittlich etwas besser ab. Insgesamt blieben die Touristen im Hopfenland im Mittel 3,7 Tage – wie im vorangegangenen Jahr. 2019 lag die Aufenthaltsdauer nur bei 2,8 Tagen.

Verstärkt auf Online-Werbung gesetzt

2021 war auch das Jahr umfangreicher Marketingmaßnahmen und Aktionen, um den Tourismus in der Hallertau zu fördern. Der Verband setzte verstärkt auf Online-Werbung, um neue Zielgruppen zu erschließen. Der Inlandstourismus boome und Natur- sowie Outdoor-Erlebnisse seien Reisemotive, die an Bedeutung gewonnen hätten, so die Erkenntnis. Susanne Beyer, Projektleiterin des Tourismusvereins, sieht diese Entwicklung für die Tourismusregion Hallertau sehr positiv: „Genau das bietet Urlaub in der Hallertau, ein Eintauchen in unsere Kultur und in die Natur einer touristisch unentdeckten Region.“

Viele Menschen haben während der Corona-Zeit das Radfahren und Wandern für sich entdeckt. Um diesem Trend entgegenzukommen, hatte der Verband die neue Broschüre „Radfahren. Wandern. Hallertau. Unterwegs auf den schönsten Touren“ herausgebracht, die Tagestouristen und Übernachtungsgästen ein attraktives Angebot bieten soll.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Pfaffenhofens Landrat Albert Gürtner, Vorsitzender von Hopfenland Hallertau Tourismus, sah den Verein nach der Umstrukturierung im vergangenen Jahr für seine zukünftigen Aufgaben gut aufgestellt. Im Verlauf der Sitzung verabschiedeten die Mitglieder dann auch ein Maßnahmenpaket für das Jahr 2022. Großes Entwicklungspotenzial sehe man für die Region im Busreisetourismus. Mit einem breiten Angebot rund um das Thema Hopfen und Bier sowie ansprechenden Ausflugszielen inmitten der grünen Hopfenlandschaft sei die Hallertau sowohl für Tages- als auch für Mehrtagestouren ideales Ausflugsziel für Busreiseunternehmen, Gruppen- und Vereinsausflügler, so die Überzeugung der Verantwortlichen.

Hallertau ein beliebtes Tourismus-Ziel

Vor dem Hintergrund eines deutlich positiveren Starts in das bayerische Tourismusjahr 2022 gab sich Landrat Albert Gürtner optimistisch: „Die Reiselust der Menschen ist ungebrochen und die Hallertau begeistert Besucher mit einem abwechslungsreichen Angebot an Übernachtungsbetrieben, Gastronomie und Freizeitaktivitäten.“ Zudem werde die Region von Messen und Veranstaltungen profitieren, „die jetzt wieder möglich sind“.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.