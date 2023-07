Im Kreis der jungen Kita-Hoffnungen - OptiPrax-Absolventen erzählen von ihrer Erzieher-Ausbildung

Von: Miriam Kohr

Teilen

Gesprächssitzkreis in der Berufsschule über die OptiPrax-Ausbildung: (von vorne) die Absolventinnen Carla Happ und Verena Königer, die stellvertretende Schulleiterin Fachakademie für Sozialpädagogik Michaela Then, Absolventin Jill Wunderlich, Klassenleiterin Elfriede Schober-Schröger, Tagblatt-Redakteurin Miriam Kohr sowie die Absolventen Michaela Bösl und Matthias Kuhn. © Lehmann

Zu wenige Fachkräfte, zu viel Arbeit, immer mehr Verantwortung, zu wenige Betreuungsplätze, viel Stress, besorgte Eltern – Erzieher haben es dieser Tage nicht leicht. Doch die aktuellen Absolventen der OptiPrax-Klasse der Berufsschule strahlen einen Optimismus aus, der hoffen lässt.

Freising – Nur drei statt fünf Jahre lang in Ausbildung, Theorie und Praxis eng verzahnt statt einen zweijährigen Theorieblock und festes Gehalt statt Kreditaufnahmen – das ist OptiPrax, ein Modellversuch in Bayern, in Zeiten von Fachkräftemangel staatlich anerkannte Erzieher und Erzieherinnen auszubilden. In der Berufsschule Freising, in der Fachakademie für Sozialpädagogik, hat eben der zweite Jahrgang erfolgreich seinen OptiPrax-Abschluss in der Tasche. Das Freisinger Tagblatt hat mit Absolventen über ihre Erfahrungen gesprochen. Dabei wird vor allem eines klar: Da kommen nun einige motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte auf den Markt.

Mit über 40 Jahren Berufstraum erfüllt

„Nur drei Jahre und das mit Gehalt und Praxis“ fasst der frisch gebackene Erzieher Matthias Kuhn die Vorteile von OptiPrax zusammen. Er hatte zuvor Soziale Arbeit studiert. „Zu viel Theorie.“ Die Praxis hat gefehlt. Deshalb entschied sich der 29-Jährige für den Wechsel. Michaela Bösl dagegen kam nach dem Fachabitur auf der Sozialen FOS zu OptiPrax. „Uns wurde das neue Modell damals in der Schule vorgestellt“, erzählt die 21-Jährige.

Viele der OptiPrax-Schüler standen bereits mitten im Leben – mit Partner und Kindern zuhause. Klar, dass hier eine zweijährige Theoriephase ohne Vergütung, wie es bei der üblichen Erzieher-Ausbildung der Fall ist, schwierig wäre. So aber habe sich eine über 40-Jährige noch den Traum vom Erzieher-Beruf erfüllen können.

Man merkt einfach, dass diese Schüler schon etwas erwachsener sind. Das zeigt sich auch in ihrem Ehrgeiz.

Trotz der Altersunterschiede sprechen die Schülerinnen und Schüler von einem „super Zusammenhalt“. „Wir haben uns immer gegenseitig unterstützt“, erzählt Jill Wunderlich. Und Klassenlehrerin Elfriede Schober-Schröger ist stolz auf ihre Schüler und kann das nur bestätigen. Sie fügt an: „Man merkt einfach, dass diese Schüler schon etwas erwachsener sind. Das zeigt sich auch in ihrem Ehrgeiz. Die wissen, was sie wollen.“

Wechsel von Theorie und Praxis

Dass OptiPrax zwar kürzer, aber nicht weniger ist, zeigt der Blick in den Lehrplan. Zwei oder drei Tage die Woche haben die Schüler Theorieunterricht in der Schule. Hier werden Fächer wie Pädagogik, Soziologie, Medien-, Theologie-, Kunst-, Musikpädagogik und mehr gelehrt. An den anderen Tagen der Woche arbeiten die Schüler in ihrer Einrichtung wie Kindergarten, Krippe oder Hort.

Dieser stetige Wechsel hat Vor- und Nachteile. „Wir können aktuelle Fälle und Situationen von unseren Einrichtungen direkt in der Schule mit allen besprechen“, erzählt Jill Wunderlich. Laut der Klassenlehrerin würde das auch den Unterricht bereichern. Und auch umgekehrt kann in der Schule Gelerntes direkt in die Praxis mit den Kindern Anwendung finden. Andererseits, so Michaela Bösl, sei der stetige Wechsel auch nicht ganz einfach. „Man wird aus beiden Welten schnell herausgerissen und muss sich jedes Mal neu einstellen.“ Theorie und Praxis in Blöcken wäre eines der wenigen Dinge bei OptiPrax, die die Erzieher ändern würden.

Mit Stress umgehen können

Die Lernzeit für Prüfungen falle deshalb auch oft in den Urlaub oder auf das Wochenende. „In der Prüfungsphase hat man nicht viel Freizeit“, weiß Bösl. Die Lehrerin: „Es gehört schon eine gewisse Disziplin dazu.“ „Und nur weil der Kindergarten zu hat, ist nicht unbedingt die Arbeit Schluss, oft gibt es danach noch Teamsitzungen“, erzählt Verena Königer. Und manchmal müsse man nach Feierabend noch etwas für den Folgetag vorbereiten. Zu alledem kommen weitere Praktika-Stunden im Grundschulbereich, Übungen und Projekte hinzu.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Doch am Ende meisterten alle 16 Mitschülerinnen und Mitschüler ihren Abschluss und halten nun den „Bachelor in Sozialwesen“ in Händen. Denn: „Die Ausbildung ist eigentlich ein Duales Studium“, erklärt Michaela Bösl.

Absolventen bieten sich nun viele Wege

In ihren Einrichtungen haben alle den Fachkräftemangel zu spüren bekommen. Während die einen sagen „es ist, wie es ist“ (Wunderlich) wünscht sich der andere (Kuhn) konkret, dass der Betreuungsschlüssel angepasst wird. „Zwei Fachkräfte auf 32 Kinder sind eben zu wenig“, weiß beispielsweise Bösl aus Erfahrung. Zumindest die Eltern scheinen meistens Verständnis für die Situation vor Ort zu haben. Dass es zum Beispiel lieber weniger Betreuungsgruppen aber dafür mehr Erzieher pro Gruppe gibt.

Für die Absolventen geht es jetzt unterschiedlich weiter: Anstellung in einer Kinderpflegeeinrichtung, Weiterbildung, Studium oder ein Auslandsjahr. Doch alle sind sich einig: Sie würden OptiPrax jederzeit wieder machen. Wunderlich: „Ich habe mich immer wohlgefühlt, die Lehrer hatten stets ein offenes Ohr.“ Matthias Kuhn hat von der Ausbildung sogar so gut gesprochen, dass zwei Kollegen seiner Lehrstelle nun ebenfalls diesen Weg gehen.

Laut Michaela Then, stellvertretende Schulleiterin, ist die nächste OptiPrax-Klasse fürs kommende Schuljahr auch schon wieder voll.

Gut zu wissen

Weitere Informationen wie Ausbildungs-Ablauf, Aufnahmevoraussetzungen, kooperierende Ausbildungseinrichtungen und mehr gibt es im Flyer unter https://www.bsz-fs.de/zur-fachakademie-1/infos-fachakademie.html

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.