Ortsentwicklung mit Hindernissen: Freising stellt die Weichen für Achering

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Freie Sicht auf die Kirche: So fordert es der Denkmalschutz. Und das steht der Ortsentwicklung Acherings im Weg. © Lehmann

Dieser Bebauungsplan ist laut Freisings Stadtbaumeisterin kompliziert. Die Gründe: Kirche, Flughafen und Landschaftsschutzgebiet setzen der Entwicklung von Achering klare Grenzen.

Freising – Wie soll sie in Zukunft aussehen, die Ortsmitte Acherings? Diese Frage steht in Freising bereits seit Mai 2020 im Raum: Damals hat der Planungsausschuss beschlossen, das Zentrum des Freisinger Ortsteils mittels Bebauungsplan neu zu strukturieren. Damit in der Zwischenzeit Grundstückseigentümer mit Bauanträgen keine Tatsachen schaffen konnten, die der geplanten Entwicklung vielleicht im Weg stehen würden, hat man im Juni 2020 für das Gebiet eine Veränderungssperre erlassen.

Denkmalschutz schränkt Planungen ein

In der jüngsten Planungsausschusssitzung lag den Mitgliedern nun der Bebauungsplanentwurf „Achering Ortsmitte“ vor – erstellt auf der Grundlage eines Kriterienkatalogs, den der Ausschuss im Oktober 2021 abgesegnet hatte. Im Mittelpunkt der jetzigen Planungen steht – so will es der Denkmalschutz – die Kirche: Die bisher unbebauten Flächen nördlich der Kirche sollen als Wiesen- oder Flächen mit landwirtschaftlicher Nutzung erhalten bleiben. Zudem wird die charakteristische Alleinlage der Kirche in den Planentwürfen geschützt, die Bebauung rückt nicht weiter an das Gotteshaus heran. Doch damit nicht genug: Um die Solitärwirkung der Kirche zu stärken, soll die Grünfläche südlich der Kirche als Ortsabrundung fortgeführt werden.

Genau an der Stelle hakte Karl-Heinz Freitag (Freie Wähler) nach: „Dass der Blick auf die Kirche unbedingt frei bleiben muss, kann man so sehen. Aus unserer Sicht würde aber auch ein entsprechender Grünstreifen Richtung Landschaftsschutzgebiet reichen – wir würden den Rest der Wiese zur Bebauung freigeben.“ Die FW könnten dem Entwurf deshalb nicht zustimmen. Und mit Hinweis auf das Landschaftsschutzgebiet ergänzte er: „Nachbargemeinden entnehmen hektarweise Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet“.

Auch Werner Habermeyer (Grüne) war verwundert über den „üppigen Grünstreifen um die Kirche“. Seine Anregung: „Wenn man den Grünstreifen im südlichen Bereich reduzieren könnte, wäre vielen Acheringern Rechnung getragen.“

Viele unterschiedliche Interessen im Verfahren

Ob denn die Anregungen, die im Vorfeld von den Acheringern gekommen sind, mit in die Planung eingearbeitet wurden, wollte Anton Frankl (FSM) wissen. Denn: „Ich will die Bürger von Achering im Boot haben, denen muss ihr Ort gefallen.“ Die Gegenfrage von OB Tobias Eschenbacher „Wie definieren Sie ,die Acheringer’?“, machte klar, wie viele unterschiedliche Interessen es in so einem Verfahren unter einen Hut zu bringen gilt. Zum weiteren Vorgehen erklärte er: „Wenn wir dem Bebauungsplanentwurf heute zustimmen, können die Grundstückseigentümer ihre Einwendungen vorbringen. Die wägen wir ab und arbeiten sie gegebenenfalls ein. Mit einem Beschluss heute steigen wir ins Verfahren ein. Ohne bleibt alles wie es ist.“

Stadtbaumeisterin Barbara Schelle erklärte im Planungsausschuss die Probleme, die berücksichtigt werden mussten: Zum einen sei der Bereich an der Kirche nicht einfach, „die Belange des Denkmalschutzes wiegen sehr schwer“. Es habe sogar einen Besichtigungstermin mit dem Verwaltungsgericht gegeben, weil im östlichen Bereich vorgesehen war, die Bebauung näher an die Kirche heranzuziehen. Laut Verwaltungsgericht sei dies jedoch nicht möglich. Das nächste große einschränkende Thema in Achering: der Flughafen – Stichwort Lärmbelastung. Und dann sei da noch das Landschaftsschutzgebiet. „Diese Einschränkungen machen einen Bebauungsplan wirklich extrem kompliziert“, fasste es Schelle zusammen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Rudi Schwaiger (CSU) regte an, den Umgriff des B-Plans zu erweitern und dennoch ins Verfahren einzusteigen. Laut Schelle mache es keinen Sinn, den Umgriff noch viel größer zu ziehen. Zudem sei es dann ein völlig anderer Entwurf, der auch abweichen würde von den Zielsetzungen des Rahmenplans.

Noch ist nichts in Stein gemeißelt

Stadtdirektor Gerhard Koch versuchte, die Sorge davor zu nehmen, mit der Zustimmung zum Entwurf alles sofort in Stein zu meißeln: „Es ist ein völlig offenes Verfahren. Wir müssen im nächsten Schritt sammeln und abwägen.“ Er warnte davor, in den Entwurf Flächen einzubeziehen, die heute noch im Landschaftsschutzgebiet liegen. „Damit schaffen Sie eine Problemlage, die unter Umständen alles blockiert.“ Und Eschenbacher ergänzte: Die Verwaltung könne nur einen Entwurf vorlegen, von dem sie der Überzeugung ist, dass er „funktioniert und allem standhält, sprich, wir können nur einen Vorschlag unterbreiten, den wir für rechtlich gangbar halten.“

Mit der großzügigen Freifläche um die Kirche anfreunden konnte sich Manfred Drobny: „Der Entwurf ist schlüssig.“ Und auch Planungsreferent Hans Hölzl (FSM) plädierte dafür, dem Vorschlag zuzustimmen und mit der eigentlichen Arbeit zu beginnen, sobald die Einwendungen und Ergänzungswünsche der Betroffenen vorliegen. Die Mehrheit war am Ende überzeugt: Der Bebauungsplanentwurf wurde mit 8:6 Stimmen in den nächsten Verfahrensschritt geschickt – jetzt folgt die Öffentlichkeitsbeteiligung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.