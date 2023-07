Oscarverdächtige Zeugnisverleihung an der Freisinger Wirtschaftsschule

Teilen

Gratulation für die Besten: (v. l.) Mariella Schneider (1,5), Nora Bensaada (1,25), Johann Müller, Theresa Stanglmayr (1,63), Schulleiter Gerd Preuß, Christina Hilz (1,88), Emilia Kappler (1,88), Helena Mertin (1,38), Olaf Steil, Seleman Moradi (1,88), Emely Klebsch (1,88), Stella Grujic (1,88), Janies Boateng (1,75), Bürgermeisterin Eva Bönig, Jason Strobl (1,0), Vize-Landrätin Anita Meinelt, Nicolas Vozár (1,14) und Sandra Kirchner (1,43). © Lehmann

„Ihr wart ein Stern für uns – ein jeder Einzelne“, sagte Schulleiter Gerd Preuß zu 152 Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule Freising, die Abschied nahmen von der Schulfamilie.

Freising - Gehen wollten die Schüler aber mit Glanz und Gloria unter dem Motto „Hollywood“. So durften die Absolventen, wie auch die Ehrengäste, auf dem Weg zur Bühne über einen roten Teppich schreiten. „Beschreiten sie danach aber auch weiter ihren ganz persönlichen Walk of Fame“, so der Wunsch von Vize-Landrätin Anita Meinelt in der rappelvollen Luitpoldhalle.

„Es hängen hier 152 Sterne, die von den Sechstklässlern gebastelt wurden – und sie tragen ihre Namen“, leitete Preuß seine Abschluss-Rede ein und schob eine Frage hinterher: „Welche Sterne gibt es denn überhaupt?“ Denn seine Schüler seien so verschieden wie die Sterne am Firmament: manchmal hell leuchtend, manchmal auch Zwergen-Sterne, wenn es halt gerade mal so für den Schulabschluss reichte – oder Riesen-Sterne, wenn etwa Schüler mit über zwei Meter Körpergröße auf den Schulleiter herabschauen. Und auch das habe es freilich laut Preuß auch gegeben: „Schwarze Löcher, wenn sich mal wieder keiner an die Hausaufgaben hat erinnern können“.

Etwas ganz besonderes seien aber die „Rising Stars“ für ihn gewesen, also Schüler, die unter schwersten Bedingungen trotzdem nie aufgegeben und ihren Abschluss geschafft haben. Was gerade diese Schüler beweisen würden: „Es ist alles möglich.“ Was der Schulleiter seinen ehemaligen Schützlingen wünschte: „Geht euren Weg und habt eine sehr schöne Zeit!“ Während der Schulleiter mit dem James Bond-Thema zur Bühne geführt worden war, hatten sich die Schüler für Meinelt „Pretty Woman“ ausgesucht – was dann auch perfekt passte, denn die Vize-Landrätin hatte sich für den Hollywood-Abend mit einem glitzernden Abendkleid richtig in Schale geworfen. „Sie sind heute die Stars“, sagte Meinelt und weiter: „Die Schüler haben heute die Bühne der Bildung mit ihrem Glanz erhellt.“ Ihr Wunsch an die Absolventen: „Feiern sie heute, was das Zeug hält.“

Weil für Bürgermeisterin Eva Bönig keine Mission unmöglich ist, wie die Schüler erklärten, hatte man für sie das Thema der Filmreihe „Mission Impossible“ ausgewählt und sie auch gleich mal aus Versehen zur Oberbürgermeisterin gemacht. Bönig nahm es freilich mit Humor: „Da geht man einmal über einen roten Teppich und schon wird man eine Oberbürgermeisterin.“

„Mit dem Zeugnis können sie heute ihren ganz persönlichen Oscar entgegennehmen“, sagte Bönig und gab den jungen Menschen auch folgendes mit: „Ihr werdet Fehler machen, aber das ist gar nicht schlimm. Die Hauptsache ist, ihr bleibt nicht liegen und steht wieder auf.“ Ein weiterer Wunsch ging in Richtung der Eltern: „Auch wenn ihre Kinder jetzt selbstständig werden – bleiben sie trotzdem eine Stütze für sie.“ Ihr Wunsch an die Absolventen war hingegen kurz und bündig: „Feiern Sie bis zum Umfallen.“

Musikalisch umrahmt wurde die Zeugnisvergabe von Jasmin Kieslich und Jan Peter Sivers – und zwar mit Coversongs wie „What´s up“ oder „Riptide“. Die Sektkorken knallten dann abschließend, denn nach dem „ernsten Teil“ folgte eine rauschende Ballnacht.

Die Jahresbesten

Jason Strobl (1,0), Nicolas Vozár (1,14), Nora Bensaada (1,25), Helena Mertin (1,38), Sandra Kirchner (1,43) und Mariella Schneider (1,5)

Richard Lorenz