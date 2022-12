Querung Ottostraße/Fürstendamm in Freising: Fußgängerampel bleibt eine Option

Mehr Sicherheit durch Straßenmarkierung

Eine Straßenmarkierung soll auf der Querung Ottostraße/Fürstendamm in Freising für mehr Sicherheit sorgen. Über eine Ampel wird erst mal nur nachgedacht.

Die Fußgängerquerung Ottostraße/Fürstendamm: Wohl jeder Freisinger kennt diese Stelle. Weil die Straße stark befahren wird, sie aber zugleich auch viele Fußgänger und Radfahrer überqueren, lag in der jüngsten Bauausschusssitzung nun ein fraktionsübergreifender Antrag von FDP, Freisinger Linke, den Grünen, ÖDP und SPD für die Installation einer Lichtsignalanlage mit Anforderungstaste auf dem Tisch.. Aber dort eine Ampel zu installieren, sei gar nicht mal so einfach, wie Torsten Köhler vom Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung ausführte – zudem könnte eine Ampel den Status quo eher verschlechtern.

Laut fraktionsübergreifendem Antrag „potenzielle Gefahrenstelle“

Die schriftliche Argumentation des fraktionsübergreifenden Antrags lautete wie folgt: „Die Rad- und Fußwegverbindung vom städtischen Bauhof durch die Parkstraße zur Ottostraße und weiter über die Ottostraße zum Fürstendamm gehört zu den besonders intensiv genutzten Rad- und Fußwegverbindungen in Freising. Sie verbindet auf sicherem und direktem Weg Lerchenfeld, das Volksfestgelände, das Schwimmbad fresch, die Eishalle und den Isarradweg mit der westlichen Altstadt, der Gartenstraße, dem Goldberg, dem Campusgelände und Vötting. Der Übergang über die Ottostraße stellt bei stärkerem Autoverkehrsaufkommen ein Hindernis für ein zügiges Fortkommen dar und ist, nicht nur in den Herbst- und Wintermonaten, insbesondere für ältere Menschen und kleine Kinder eine potenzielle Gefahrenstelle.“

Begeistert war Köhler von dem fraktionsübergreifenden Ampel-Ansinnen nicht. Die Gründe: Bereits 2016 wurde nach einer Verkehrszählung eine Ampel als nicht empfehlenswert betrachtet, da die dazu erforderlichen Aufstellflächen, insbesondere beim bahnseitigen Geh- und Radweg, fehlen. Gegenseitige Behinderungen und Konflikte, längere Wartezeiten für die querenden Fußgänger und Radfahrer, sowie vermehrt Rotlichtverstöße wären laut Köhler die Konsequenz. Heißt im Klartext: Entweder Mittelinsel oder Ampel, beides geht laut Köhler nicht. Was für die Mittelinsel spricht: Videoauswertungen hätten ergeben, dass aufgrund der Mittelinsel eine gegenseitige Rücksichtnahme funktioniere und diese sich vor allem längst eingespielt habe.

2016 wurde der Verkehr gezählt - mit positivem Ergebnis für die Mittelinsel

Die Zahlen der Verkehrszählung aus dem Jahr 2016: In der Morgenspitze wurden knapp 300 Querungen gezählt, davon waren 83 Prozent Radfahrer. Über 35 Prozent konnten in einem Zug die Fahrbahn überqueren, 80 Prozent der Radler mussten unter 10 Sekunden Wartezeit in Kauf nehmen, nur 5 Prozent mussten länger als 20 Sekunden absteigen. Zudem habe sich laut Köhler die Mittelinsel aus polizeilicher Sicht als Querungshilfe durchaus bewährt, sie stelle außerdem keinen Unfallschwerpunkt dar. Aber auch dazu gab es Zahlen: Seit 2010 haben sich im Zusammenhang mit der Querungsinsel sechs Unfälle ereignet. Allerdings sei darunter kein Unfall zwischen Kraftfahrzeug und Radfahrer oder Fußgänger gewesen, sondern weitgehend Auffahrunfälle. Was Köhler auch noch zu bedenken gab: Installiert man dort eine Ampel, müsse diese mit den Ampeln an der Ottostraße, der Münchner Straße und der Dr.-von-Daller-Straße abgestimmt werden, was wiederum für längere Wartezeiten sorgen könnte und zu einem möglichen Ignorieren der Rot-Phase. Würde die Ampel hingegen eine Vorrangschaltung bekommen, würde dann halt der motorisierte Verkehr im gesamten Straßenverlauf deutlich ins Stocken geraten. Und auch der Kostenpunkt für so eine Ampel war bei angespannter Haushaltslage nicht ganz uninteressant für die Räte – dieser belaufe sich nämlich auf rund 270 000 Euro.

Was stattdessen die Verwaltung vorschlug: Eine Straßenmarkierung zur optischen Reduzierung der Fahrspurbreiten im Bereich der vorhandenen Mittelinsel, wodurch die vorhandene Fahrspurbreite von 3,75 Meter auf 3,25 Meter „verengt“ und so zu einer Geschwindigkeitsreduzierung beitragen kann.

270 000 Euro für eine Ampel: Kosten sind „schon happig“

„270 000 Euro, das ist schon happig“, sagte Werner Habermeyer (Grüne), der sich eines allerdings schon auch wünschte – nämlich eine aktuelle Verkehrszählung im kommenden Jahr, um die Sachlage besser beurteilen zu können. Auch Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher will eine weitere Verkehrszählung abwarten, bevor das Thema Ampel erneut auf den Tisch komme. Denn für die Verwaltung stehe fest: Für unsichere Verkehrsteilnehmer, etwa Kinder, sei eine Fußgängerschutzanlage durchaus zu befürworten. Das wiederum gefiel Jürgen Mieskes (CSU) nicht sonderlich, er wollte den Passus um eine mögliche Ampel aus dem Papier gänzlich gestrichen wissen – allerdings erfolglos. Die Mehrheit stimmte für eine Markierung in naher Zukunft samt späterer Ampel-Option.

Richard Lorenz