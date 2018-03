Stabwechsel im Pallotti-Haus

Das Pallotti-Haus in Freising hat eine neue Leiterin: Nach 21 Jahren unter der Leitung von Barbara Engl-Schweiger (66) wird künftig Brigitte Ingbedion (54) neue Projekte angepacken. Sie will aber auch Traditionen fortführen, wie sie verriet.

Freising – Nach 21 verlässt Barbara Engl-Schweiger das Pallotti-Haus und übergibt ihre Führungsposition an Brigitte Ingbedion. Pater Fuchs, der Rektor des Hauses, ist voll des Lobes für Engl-Schweiger; „Sie hat mit viel Geschick und Können das Haus geleitet.“ Dafür ist ihr die Gemeinschaft der Pallottiner sehr dankbar. Und genauso dankbar blickt sie auf die über zwei Jahrzehnte Einsatz im Pallotti-Haus zurück. Sie ist stolz auf die Einrichtung, denn sie weiß um deren Vorzüge: „Im Fokus aller Seminarprogramme stand immer die therapeutische Seelsorge. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal.“ So etwas gebe es kein zweites Mal in einem Bildungshaus. „Dennoch konnte ich in den Programmen immer wieder neue Impulse und Akzente setzen“, meint Engl-Schweiger rückblickend.

Die Freisingerin lobt den Ideenreichtum und frischen Wind, der ins Haus gekommen sei, aber auch Kontinuität sei wichtig. „Wir haben viel erreicht. Eine Sache, auf die wir sehr stolz sind, ist beispielsweise die EMAS-Zertifizierung, die uns als besonders umweltfreundlich auszeichnet. Es wäre mir ein Anliegen, dass das Pallotti-Haus dieses Zertifikat auch in Zukunft behält. Ich bin aber zuversichtlich, dass Brigitte Ingbedion das hinbekommt.“

Was Barbara Engl-Schweiger im Ruhestand macht? Das sei sie schon von vielen gefragt worden, sagt sie. Natürlich habe sie eine Agenda: Auf der steht die Familie ganz oben. „Und dann möchte ich noch was von der Welt sehen.“ Und diese Welt möchte sie in erster Linie „erwandern und erradeln“. Zudem will sie sich demnächst einen großen Wunsch erfüllen: „Ich habe zusammen mit einer Gruppe eine Wanderung vom Großglockner bis nach Triest in Italien geplant.“

Ihre Wegstrecke in Sachen Pallotti-Haus hat Brigitte Ingbedion noch vor sich, dafür aber bereits eine große berufliche Erfahrung auf dem Weg in die Domstadt sammeln können. Seit 20 Jahren hat sie Berufskompetenz in mehreren Führungspositionen in den Bereichen Sozialpädagogik und Betriebswirtschaft. Diese fundierte Grunfdlage findet Pater Rolf Fuchs ideal: „Mit Brigitte Ingbedion haben wir eine hervorragende Mitarbeiterin gewonnen“, freut sich der Rektor

Doch es kommt einiges auf die neue Leiterin zu. Es fallen in den nächsten Jahren unter anderem bauliche Maßnahmen an, wie etwa der Einbau eines Aufzugs in den zweiten. Stock. Zudem soll ein längerfristiges Marketingkonzept entworfen werden. Doch Brigitte Ingbedion ist voller Tatendrang: „Ich freue mich auf diese neuen Herausforderungen, vor allem weil ich auch mein Vorwissen mit einbringen kann.“ Und sie dankt ihrer Vorgängerin Brigitte Engl-Schweiger, die ihr alles erklärt und „tolle Arbeit geleistet hat“. Lena Stumpe