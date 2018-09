Panzerknacker wollen in Fahrenzhausen Geldautomaten mit Gas sprengen - Polizei sucht Zeugen

Mit Hilfe von Gas wollten Unbekannte einen Geldautomaten in Fahrenzhausen sprengen. Wegen der Detonationsgefahr ließ die Polizei angrenzenden Wohnungen evakuieren.

Fahrenzhausen – Er wollte Freitagnacht eigentlich nur schnell Geld abheben. Doch dann setzte ein Kunde der Raiffeisenbank München Nord in Fahrenzhausen einen Großeinsatz in Gang. Der Mann entdeckte nämlich verdächtige Schmauchspuren an dem Geldautomaten – und tat sofort das Richtige: Er alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte der ersten Polizeistreife, stellten schnell fest, dass Unbekannte ganz offenbar versucht hatten, den Automaten gewaltsam zu öffnen. „Die Situation am Tatort ließ zunächst nicht ausschließen, dass durch möglicherweise noch vorhandene Sprengmittel eine Gefahr für Einsatzkräfte und das Umfeld bestand“, teilte Peter Grießer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, mit. „Aus diesem Grund wurden angrenzende Wohnungen vorsorglich evakuiert.“ Vier Personen seien davon betroffen gewesen.

Die Polizei zieht Sprengstoff-Spezialisten hinzu

Zudem wurden Spezialisten des Landeskriminalamts für eine nähere Überprüfung hinzugezogen: Sprengstoff-Entschärfer, die sich ein Bild von der Lage machten. Die konnten nach eingehender Untersuchung des Automaten Entwarnung geben. Explosionsgefahr bestand nicht mehr. Offenbar aber hatten die Täter versucht, durch ein Loch Gas in den Bankomaten einzuleiten – „wohl in der Absicht, diesen durch eine Detonation zu öffnen“, wie Grießer mitteilte.

Die Kripo nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf, befragte Passanten und Nachbarn nach verdächtigen Wahrnehmungen. Mit einigem Erfolg: Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um zwei Täter, die gegen 23.30 Uhr in der Bank zugange waren – offensichtlich erfolglos. Die Täter mussten ohne Beute flüchteten. Dazu nutzten sie nach Zeugenangaben einen dunklen Pkw. Die in der Tatnacht eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Festnahme der Täter.

Die Masche hatte schon öfter Erfolg

Die Fahrenzhausener hatten Glück. Denn nicht zum ersten Mal versuchen Panzerknacker, Geldautomaten mit Gas zu sprengen. „Diese Masche gibt es schon länger“, teilte Grießer mit. „Und sie war auch schon mal von erfolg gekrönt.

Zeugenaufruf

Die Kripo Erding bittet Zeugen, sich unter Tel. (0 81 22) 96 80 zu melden.

Rubriklistenbild: © dpa