Partnerschaftsabend in Freising: „Solche Treffen sind das Tor in eine friedliche Zukunft!“

Rund 500 Gäste waren am Freitag zum Partnerschaftsabend in die Aula des Dom-Gymnasiums gekommen.

Ein starkes Signal der Völkerverständigung

Der Partnerschaftsabend in Freising war ein starkes Signal der Völkerverständigung: Rund 500 Gäste aus nah und fern kamen zusammen, um ihre langjährige Freundschaft zu feiern.

Freising – Anton Frankl, Referent für Feste und Partnerstädte, brachte einleitend jenes auf den Punkt, was sich wohl viele gedacht hatten: „Gott sei Dank können wir wieder feiern!“ Nach der Corona-Zwangspause konnte heuer nämlich endlich wieder der traditionelle Kulturelle Partnerschaftsabend zum Korbinians-Wochenende stattfinden, der in Freising vor allem eines ist: ein starkes Signal der Völkerverständigung und eine große und gerade in diesen Zeiten fundamental wichtige Verneigung vor dem europäischen Gedanken. Rund 500 Gäste rückten so in der Aula des Dom-Gymnasiums am Freitag eng zusammen, um mit Freunden aus nah und fern bis tief in die Nacht ihre langjährige Freundschaft zu feiern.

Beim Stadt-Jubiläum sollen alle mitfeiern

Zahlreiche Delegationen und Ehrengäste waren auch dieses Jahr wieder gern nach Freising gereist, um auf die tiefe Freundschaft anzustoßen – und zwar Bürgermeister, Stadträte, Partnerschaftsvereinsmitglieder sowie Weggefährten aus Groß-Enzersdorf, Arpajon, Evry, Weißenkirchen, Obervellach, Skofja Loka und Waidhofen. Was Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher seinen Freunden aus nah und fern schon mal bei seinen Begrüßungsworten versprechen konnte: „Die Partnerstädte und Partnergemeinden und weitere Freunde sollen in unserem Jubiläumsjahr 2024 stark eingebunden werden.“ In enger Kooperation mit der Erzdiözese sei laut Eschenbacher nämlich geplant, 2024 unterjährig Partnerschaftswochenenden mit entsprechenden kulinarischen Angeboten sowie kulturellen wie auch sportlichen Veranstaltungen auf die Beine zu stellen.

+ Die Partnerschaftsmedaille in Bronze gab’s von OB Tobias Eschenbacher (hinten, r.), Anton Frankl (Referent für Feste und Partnerstädte, hinten, l.) und Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger (r.) für (v. l.) Martine Couvrat, Daniel Couvrat und Solange Enizan (alle Arpajon), den ehemaligen Vorsitzenden Hans Tremmel, Andrea Zraunig (Obervellach) sowie Martine Braquet und Antonio de Almeida (beide Arpajon). © Lehmann

Der Grund des Zusammenstehens beim Bistumsjubiläum sei für Eschenbacher aufgrund der weltpolitischen Geschehnisse prägnanter als jemals zuvor: „Der Heilige Korbinian mit seinem Wirken soll uns Vorbild sein – mit unseren Freunden wollen wir Freising deshalb in einem geeinten Europa deutlich sichtbar präsentieren.“

„Nur wenn man eins ist, kann man bestehen“, betonte auch Weihbischof Bernhard Haßlberger. Was Europa im Großen aufgrund des Ukraine-Kriegs bewiesen habe, beweise Freising mit seinen Partnerstädten schon längst. „Jedes Mal bei diesen Treffen spüre ich, dass wir alle Freunde sind – und das ist sehr schön. Davon lebt Europa!“, so Haßlberger abschließend, der für den Freisinger Partnerschaftsabend extra die Bischofskonferenz in Rom „geschwänzt“ habe.

Ein begrüßendes „Servus“ gab es dann auch von der Bürgermeisterin aus Groß-Enzersdorf, Monika Obereigner-Sivec, die gleich mal die Freisinger zu einem Besuch ihrer Heimat einlud. „Groß-Enzersdorf ist nur einen Katzensprung von Wien entfernt, kommen sie einfach auf eine Melange vorbei.“ Deutlich spürbar berührt vom Partnerschaftsabend in der Aula war ihr dann auch noch eines überaus wichtig zu sagen: „Solche Treffen sind das Tor in eine friedliche Zukunft!“

Medaillen in Bronze verliehen

Und weil solche Treffen ohne engagierte Menschen nicht möglich wären, gab es auch heuer wieder Partnerschaftsmedaillen, allesamt in Bronze, für ein außergewöhnliches Engagement rund um die Völker- und Städteverständigung – unter anderem für Hans Tremmel, der in seiner Amtszeit als Diözesanratsvorsitzender laut Eschenbacher maßgeblich den Kulturellen Partnerschaftsabend unterstützt und begleitet habe.

Weil aber das Feiern per se nicht zu kurz kommen sollte und auch nicht die Kultur, umrahmten auf höchstem Niveau gleich zwei Formationen musikalisch den Ausnahme-Abend – und zwar die Blaskapelle Franzensdorf/Groß-Enzersdorf und das Freisinger Vokalensemble „Boice“, die einen wunderbaren Spagat schafften zwischen Tradition und Moderne.

Nicht unerwähnt dürfen aber auch die Conférencier-Leistungen von Frankl bleiben, der zum ersten Mal den Partnerschaftsabend moderierte und gleich zu Beginn zugab: „Ich bin nervös. Es sind nämlich große Fußstapfen, die Hubert Hierl hinterlassen hat, der das zuvor immer gemacht hat.“ Dabei musste sich Frankl gar nicht fürchten, denn durch seinen tief verankerten bayerischen Charme hatte er im Nu die Herzen der Gäste erobert.

Seine vielleicht schönste Aufforderung des Abends: „Ich hab schon gesehen, dass sich da wieder Gruppen bilden – aber macht es anders, vermischt euch und redet miteinander und lernt euch kennen. Wir müssen nämlich zusammenhalten, grad’ in diesen Zeiten!“ Und so war es dann auch: Der Bürgermeister von Arpajon, Christian Beraud, ging von Tisch zu Tisch und reichte mal das Schulfranzösisch nicht mehr aus, unterhielt man sich halt mit Händen und Füßen und ganz zur Not mit einem Prosit – und für das braucht man sowieso keine Fremdsprache.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.