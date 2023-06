Passantin rettet drei Hundewelpen in der Freisinger Innenstadt

Von einer aufmerksamen Passantin wurde die Polizei alarmiert. Diese rettete drei Welpen, die in der Freisinger Innenstadt verkauft werden sollten. © dpa

Einer aufmerksamen Bürgerin ist es zu verdanken, dass drei Hundewelpen nun in einem Tierheim umsorgt werden: Der Besitzer wollte die sehr jungen Tiere in der Freisinger Innenstadt verkaufen.

Freising - Drei Dalmatiner-Welpen hat eine Passantin am Samstag gegen 14 Uhr in der Freisinger Innenstadt gerettet: Ein Mann wollte vor einem Geschäft an der Unteren Hauptstraße die jungen Tiere verkaufen. Als die Frau das sah, verständigte sie die Polizei. Die Beamten stellten bei der Kontrolle einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz fest.

„Alle drei Welpen wurden vor Ort beschlagnahmt und anschließend zur Versorgung ins Tierheim verbracht. Dort werden die Welpen aufgepäppelt und können dann in ein paar Monaten in ihr neues Zuhause vermittelt werden“, teilt die Polizei mit. Gegen den ehemaligen Besitzer wird Anzeige erstattet.

