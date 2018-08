Pepito Anumo hat es geschafft: Freisinger Künstler stellt in München aus

Der Freisinger Künstler Pepito Anumu ist demnächst mit seiner Ausstellung „La boussole – Der Kompass“ in der Münchner Stadtbibliothek Neuhausen zu Gast. Das FT verrät, wann die Bilder des Togoers zu sehen sind.

Freising – Zur Eröffnung am Freitag, 14. September, 19.30 Uhr spricht Gisela Landesberger, die musikalische Gestaltung übernimmt die Trommelgruppe Pescho. Darüber hinaus können alle Interessierten dienstags freitags von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr die Ausstellung des Togoers besuchen, die bis 9. November dauert.

„In den Bildern zeigt sich im Zusammenspiel aus Farbe und Material die Verbundenheit des Künstlers zu seinem Heimatkontinent Afrika“, heißt es in der Vorankündigung der Stadtbibliothek. „Unter Verwendung eines breiten Spektrums an Farben und starken Kontrasten strahlen die Werke Lebensfreude und Leichtigkeit aus.“

Der Künstler selbst freut sich, dass sein Weg jetzt auch nach München führt, und er seine Botschaft weitertragen kann, das Schöne im Leben bewusst zu sehen und zu genießen, die großen Fragen der Gegenwart dabei aber keineswegs zu verdrängen. „Nicht einfach wegschauen, sich nicht verschließen“, lautet sein Appell, getragen von tiefer Dankbarkeit, in Freising seinen Platz in der Gesellschaft gefunden zu haben.

„La boussole – Der Kompass“, sagt er, will den Blick schärfen für die große Kraft vermeintlich kleiner Gesten. Eine zentrale Arbeit ist „Das Netzwerk“. Für dieses Bild, das auf drei horizontalen Ebenen von den 24 Stunden eines Tages erzählt, wurde Pepito Anumu im Frühjahr 2018 mit dem Kunstpreis „Artus“ der Kunstakademie EigenArt ausgezeichnet. „Das Netzwerk“ ist derzeit auch in der Q-Bar in Freising zu sehen.





ft