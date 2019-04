Freisinger Wegkreuz gesegnet: „Das Werk vieler fleißiger Hände“

Nicht nur dem Freisinger Pfarrer Franz Xaver Huber gefällt das neue Holzwegkreuz bei der Dreifaltigkeitskapelle an der Moosstraße.

Freising –Nach einer Wallfahrt von der Pfarrkirche St. Lantpert zu der kleinen Kapelle nahmen rund 30 Gläubige an der Segnung und der anschließenden Andacht teil.

Es mussten viele Dinge geklärt werden und viele helfende Hände benötigte es, damit das morsche und kaputte alte Kreuz durch ein neues ersetzt werden konnte. Zunächst einmal galt es, die Besitzverhältnisse zu klären. Mündliche Erkundigungen, die die Katholische Arbeitnehmerbewegung Freising St. Lantpert (KAB) eingezogen hatte, halfen da nicht sehr viel weiter. Erst die Einsicht in das Grundbuchamt der Stadt Freising brachte ein Ergebnis: Die Kapelle befindet sich auf einem Grundstück, das der Familie Hudler aus Pulling gehört. Das Wegkreuz ist im Grundbuchamt nicht eingezeichnet, lediglich der Baum neben dem Kreuz ist zu erkennen. Wichtig: Die Familie Hudler hatte nach mündlicher Absprache keinerlei Einwände gegen eine Neuerrichtung des Holzkreuzes. Und damit war der Weg frei für das kleine, aber feine Projekt.

Das Eichenholz wurde vom Allershausener Sägewerk Benedikt Müller gespendet, die gusseiserne Kreuzesgruppe bereitete Martin Schmidt aus Eittingermoss für die erforderliche Oberflächenbemalung auf. Die Malerarbeiten hatte Rudolf Eglseder jun. übernommen, die Holzoberfläche versiegelte Rudolf Ostermeier wetterfest. Alle anfallenden Kosten in Höhe von rund 400 Euro hat die KAB übernommen. Und die hatte auch in Person von Erwin Jobst und Toni Wildmoser selbst Hand angelegt, als es galt, die Figuren am Kreuz zu befestigen und vor Ort zu montieren.

So konnte am Ostermontag das neue Kreuz gesegnet werden. Franz Xaver Huber, der frühere Stadtpfarrer von Lerchenfeld und Dekan, dankte „all jenen, die daran beteiligt waren, dass das kaputte Kreuz erneuert werden konnte“. Im Anschluss an die Segnung versammelte sich die Schar der Gläubigen dann zur feierlichen Andacht.

Die Kapelle zu Ehren der Heiligsten Dreifaltigkeit, wie sie offiziell heißt, wurde, so steht es auf einem Schild über dem Eingang, in Erinnerung an das 1250-jährige Bestehen der Erzdiözese München und Freising errichtet und am 22. Mai 1993 durch Bischof Heinrich Graf von Soden-Fraunhofen geweiht.

Durch die Kreuzsegnung am gestrigen Ostermontag ist das kleine Gotteshaus, das wohl fast alle Besucher des Badesees Stoibermühle zumindest vom Vorbeifahren kennen, wieder mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt worden. Dank der KAB und vieler fleißiger Hände.