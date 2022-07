Pfarrer Prusseit verlässt Freising - Abschiedsgottesdienst steht schon fest

Von: Wolfgang Schnetz

Nimmt Abschied von Freising: Pfarrer Thomas Prusseit wechselt ins Frankenland. © Foto Max Werkmeister

Die evangelische Kirchengemeinde in Freising muss künftig auf Pfarrer Thomas Prusseit verzichten. Der Termin für seinen Abschiedsgottesdienst steht schon fest.

Freising – Im Mai 2009 kam Pfarrer Thomas Prusseit (Bild) zur evangelischen Kirchengemeinde nach Freising. Er besetzte dort seither die dritte Pfarrstelle in Lerchenfeld mit den Außenorten Marzling und Langenbach. Jetzt wechselt er zur evangelischen Kirchengemeinde nach Haßfurt (Unterfranken) – und rückt damit quasi etwas näher an seine Heimat. Denn aufgewachsen ist Thomas Prusseit in Bamberg (Oberfranken).

Vor Freising war der Geistliche Vikar in Mitterteich, 17 Jahre lang Dorfpfarrer für Ulsenheim, Herbolzheim und Uttenhofen sowie Dekanatsjugendpfarrer im Dekanat Uffenheim.

Familiengottesdienste waren sein Steckenpferd

Pfarrer Thomas Prusseit war zuständig für das Konzept und die Koordinierung der Jugendarbeit, immer in enger Absprache und Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern aus der Jugend und mit Erwachsenen. Im Epiphanias-Zentrum bot Thomas Prusseit mit diversen Teams vor allem „Kleine Leute Gottesdienste“ und Familiengottesdienste an.

Am kommenden Sonntag 24. Juli, wird er um 10 Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes in der Freisinger Christi-Himmelfahrts-Kirche verabschiedet. Im Anschluss daran wird es einen Stehempfang geben.