Die Sünzhausener sind enttäuscht: Pfarrheim als Unterkunft für Geflüchtete gescheitert

Von: Wolfgang Schnetz

Das Sünzhausener Pfarrheim sollte eine Unterkunft für ukrainische Geflüchtete werden. Dieses Projekt ist jetzt aber nach monatelanger Planung gescheitert. © Seidl

Das Pfarrheim von Sünzhausen wird doch kein Geflüchteten-Domizil. Es wäre eine Nutzungsänderung nötig gewesen.

Sünzhausen – Das Pfarrheim in Sünzhausen sollte als Unterkunft für ukrainische Geflüchtete zur Verfügung gestellt werden. Dieses Projekt ist jetzt gescheitert, teilt Luise Eidel vom Helferkreis Sünzhausen mit.

Eidel schildert die Historie des Projekts: „Mitte März kamen die Seelsorger des Pfarrverbands Massenhausen mit der Idee auf die Kirchenverwaltung und den Pfarrgemeinderat von Sünzhausen zu, das Pfarrheim für einen begrenzten Zeitraum kostenfrei als Notunterkunft zu Verfügung zu stellen. Sofort war klar, das sei eine gute Sache und die Dorfgemeinschaft könne das erfolgreich stemmen. Nach einem Aufruf fanden sich 30 engagierte Freiwillige zusammen und gründeten gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr und der Katholischen Landjugend Sünzhausen einen Helferkreis, um die Hilfe Suchenden in allen Bereichen zu unterstützen. Die Katholische Frauengemeinschaft (KfD) stellte den Erlös aus dem Verkauf von Palmbuschen und Osterkerzen an Palmsonntag für das Projekt zur Verfügung.“ Es seien Gespräche mit dem Landratsamt Freising gefolgt, „das von der Unterkunft mit den räumlichen Gegebenheiten begeistert war“. Ein Mietvertrag mit der Diözese sei vorbereitet und das Pfarrheim ausgeräumt worden, um für die neue Aufgabe vorbereitet zu sein.

Ohne Antrag keine Genehmigung

Luise Eidel weiter: „Die letzte Bedingung der Diözese und des Landratsamts, dass aus Haftungsgründen auch die Stadt Freising die Nutzung des Pfarrheimes für den zeitlich befristeten Wohnzweck genehmigt, ist von der Stadtverwaltung mit Hinweis auf einen erforderlichen Antrag zur baugenehmigungspflichtigen Nutzungsänderung abgelehnt worden. Eine kurzfristige Lösung war damit vom Tisch.“

Nachdem sich die Gespräche, Vertragsverhandlungen und Bemühungen über zweieinhalb Monate hingezogen haben, informierte zudem das Landratsamt, dass es aufgrund einer Verfügung der Regierung von Oberbayern mittlerweile keine privaten Räume zur Unterbringung von Flüchtlingen mehr anmieten dürfe.

Dorfgemeinschaftist traurig

Die Dorfgemeinschaft von Sünzhausen finde es traurig, „dass dieses gemeinsame und engagierte Projekt nun endgültig gescheitert ist“. Eidel abschließend: „Der Helferkreis möchte sich bei allen beteiligten Bürgerinnen und Bürgern herzlich bedanken und hofft, dass sich trotzdem weiterhin Leute finden, die private Wohnungen für Geflüchtete zur Verfügung stellen. Dann kann das entstandene Netzwerk vor Ort auch weiterhin für Rat und Tat genutzt werden.“

Geld geht an die Integrationsberatung

Das gesammelte Geld spendet die Frauengemeinschaft nun an die Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas in Freising, die Menschen vor Ort unterstützt. Das in der Zwischenzeit ausgelagerte Senioren-Café findet wieder im Pfarrheim statt. Ebenso wird das Pfarrfest am Donnerstag, 16. Juni, um 10.30 Uhr im Anschluss an die Fronleichnamsprozession wieder im Pfarrheim abgehalten. Sünzhausen

