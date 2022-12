Pfefferspray-Dose sprüht plötzlich los: Sieben Schüler in Freising verletzt

Versehentlich kam es vor den Schulcontainern zu einem Unfall mit Pfefferspray (Symbolfoto). © picture alliance/dpa

Alarm an den Schulcontainern in Freising: Ein Schüler hatte mit Pfefferspray vier seiner Freunde unabsichtlich besprüht. Es kam zum Einsatz der Hilfskräfte.

Freising - Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte am Donnerstagvormittag zu den Freisinger Schulcontainern an die Erdinger Straße aus, nachdem die Rettungsleitstelle eine Meldung über viele Verletzte erreicht hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 17-Jähriger Schüler ein (legales) Pfefferspray mitgebracht hatte, das er in der Schule Freunden zeigte.

Aus Versehen losgesprüht

Dabei wurde laut Polizei aus Versehen der Auslöseknopf betätigt und es wurde Pfefferspray an die gegenüber liegende Wand gesprüht. Danach fingen die Jugendlichen zu husten an. Eine Lehrerin bemerkte das, brachte die Jugendlichen ins Freie und lüftete den betroffenen Schulbereich. Durch die Rettungskräfte mussten sieben Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren kurz behandelt werden. Alle Betroffenen konnten anschließend wieder den Unterricht besuchen.

