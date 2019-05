Pflanzen-Event: Freisinger Gartentage führen dieses Jahr nach Schweden

Die Freisinger Gartentage sind seit vielen Jahren ein Publikumsmagnet. Dieses Jahr steht Schweden im Mittelpunkt. Das FT verrät, was die Pflanzen-Fans dieses Jahr erwartet.

Freising – Bereits zum 23. Mal ist die Gartenwelt vom 10. bis zum 12, Mai zu Gast in den beschaulich-meditativen Höfen und Gärten des ehemaligen Klosters Neustift: Die Freisinger Gartentage von Veranstalterin Anita Fischer öffnen ihre Pforten. Heuer stehen sie unter dem Motto „Die Gartenwelt zu Gast in Freising – Willkommen Schweden!“. Auftakt ist am Freitag, 10. Mai, um 13.30 Uhr im Rahmen eines Festakts im Kreuzgang des ehemaligen Klosters. Die Feier wird musikalisch umrahmt vom schwedischen Opernsänger Fredrik Ahnsjö, den Takeo Sato an der Gitarre begleitet.

Der Freundeskreis Weihenstephaner Gärten bietet wieder die beliebte Pflanzentombola. Die Gewinne (Pflanzenraritäten und Neuheiten) werden am Stand des Freundeskreises präsentiert. Dort gibt es auch Lose zu kaufen. Zu Beginn des Gartenjahrs werden die vielfältigen, qualitätsvollen und besonderen Ausstellungsinhalte und Sortimente der über 100 ausgewählten Aussteller die Herzen aller Gartenliebhaber höherschlagen lassen.

Pflanzen-Event: Mehr als 50 Gärtnereien kommen

Aufgrund des überragenden Angebots an besonderen Gartenpflanzen und Pflanzenraritäten sind die Freisinger Gartentage eines der bedeutendsten Ereignisse im internationalen Gartenkalender. Mehr als 50 der bekanntesten Staudengärtnereien und Baumschulen aus ganz Deutschland, Österreich, Slowenien und aus der Tschechischen Republik werden ihre tollen Pflanzensortimente und Neuzüchtungen präsentieren.

Schwedisches Design ist bekannt, geschätzt und hat weltweit einen hervorragenden Ruf. Anders verhält es sich mit schwedischem Garten-Design. Das ist weniger bekannt, aber in keinem Fall weniger bedeutend, innovativ und einflussreich. Schweden ist geprägt von 25 charakteristischen Landschaften und Regionen. Zwischen der Provinz Skåne im Süden und dem Norden Lapplands liegen immerhin 1572 Kilometer.

Buntes Rahmenprogramm bei den Gartentagen

Die Vielfalt der Landschaften spiegelt sich auch in sehr sehenswerten öffentlichen und privaten Garten- und Parkanlagen wieder. Das Rahmenprogramm der Gartentage soll allen Besuchern interessante Einblicke in die botanische Welt dieses nicht ganz so bekannten Gartenlandes bieten.

Freitag, 10. Mai

– 13.30 Uhr: Eröffnung im Kreuzgang mit Verleihung der Preise im Ausstellerwettbewerb

– 15 Uhr: Führung durch die Ausstellung Schwedische Besonderheiten von Rudolf Goerge

– 16 Uhr: Vortrag (englisch): „Von der Zeitlosigkeit neuer nordischer Gärten“: Annika Zetterman, Gartendesignerin, Autorin, Stockholm.

Samstag, 11. Mai

– 13 Uhr: Führung durch die Ausstellung „Schwedische Besonderheiten“ mit Rudolf Goerge

– 14 Uhr: Vortrag (englisch): „Gärten von Nordschweden bis Südfrankreich und wie die Erderwärmung die Pflanzenverwendung beeinflusst“: Ulf Nordfjell, Landschaftsarchitekt, Botaniker, Keramiker, Autor, Stockholm. – 15 Uhr: Gartenlieder: Schwedischer Chor

Sonntag, 12. Mai

– 13 Uhr: Führung durch die Ausstellung „Schwedische Besonderheiten“ mit Rudolf Goerge

– 14 Uhr: Vortrag (englisch): „Für Pflanzen gestalten (englisch)“ Peter Korn, Gartengestalter und Pflanzensammler, Höör.

Öffnungszeiten: Freitag, 10. Mai, 13 bis 19 Uhr; Samstag, 11. Mai, 10 bis 18 Uhr; Sonntag, 12. Mai, 10 bis 18 Uhr

Lesen Sie auch

Ernten dürfen alle: Das Projekt Essbare Stadt in Freising wächst – wortwörtlich und Auf die Plätze, fertig, los: Freisinger Realschüler laufen für den Klimaschutz