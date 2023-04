Pflegeberufe erleben: „Helfen ist ein sehr schönes Gefühl“

Pflege hautnah erleben: beim Infotag der Heilig-Geist-Stiftung. © Joerg Dressel

Den Pflegeberuf hautnah miterleben konnten Interessierte vor Ort im Wohnstift an der Heiliggeistgasse. Sie lernten, wie vielfältig der Beruf zwischenzeitlich geworden ist.

Freising – Das gab es bei der Heiliggeistspitalstiftung noch nie: Ganz unverbindlich konnten sich vor Kurzem Interessierte über den Beruf der Pflegefachfrau und des Pflegefachmanns vor Ort informieren. Ausbildungsleiterin Sina Knierim und ihr engagiertes Team hatten im Wohnstift an der Heiliggeistgasse die Türen geöffnet und erklärten, wie vielfältig der Beruf zwischenzeitlich geworden ist.

Nach der Neuordnung der Ausbildung im Januar 2020 habe sich die Ausbildung und der Alltag in der Pflege gewandelt, sagt Knierim. Die sogenannte generalistische Ausbildung sei auf hohem Qualitätsniveau angesiedelt.

„Menschen zu helfen, ist ein sehr schönes Gefühl“, sagt Katrina Brackhage. Die junge Frau, die im vergangenen Jahr als eine der besten ihres Jahrgangs den Abschluss an der Mittelschule in Zolling mit einem Notendurchschnitt von 1,9 geschafft hat, befindet sich im ersten Ausbildungsjahr. Eine hochwertige und zeitgemäße Ausbildung mit vielen Perspektiven sei das, betont sie. Nicht nur in der Altenpflege, sondern auch in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Kinderkrankenpflege könne man tätig sein.

Das bestätigt auch Sina Knierim. Fachliche Schwerpunkte aus drei Berufsbildern seien in der generalistischen Ausbildung enthalten. Die bisherigen Berufsbilder Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger seien zu einem neuen universellen Berufsbild zusammengefasst worden. Auch erweiterte Kompetenzen, wie etwa Evaluation und Entwicklung der Pflegequalität seien in der Ausbildung enthalten. Aufstiegsmöglichkeiten stünden offen: Stations- oder Heimleitung, es gebe auch Wege hin zum Management, dem Lehramt und in die Wissenschaft.

Das beeindruckte Sara und Victoria. Die beiden FOS-Schülerinnen ließen sich gerne durch das schöne Haus an der Heiliggeistgasse führen, in dem sich mehrere Wohnbereiche für pflegebedürftige Menschen befinden.

Stille Rückzugsorte auf den Gängen zeigte Katrina Brackhage den beiden jungen Frauen. Ein Ausblick in die Heiliggeist-Kirche werde durch kleine Fenster ermöglicht. Die Bewohner könnten so die Messe mitverfolgen.

Bereitwillig zeigten einige Senioren auch ihre geschmackvoll möblierten Zimmer. Als angehende Pflegefachfrau habe sie immer ein offenes Ohr für die Senioren, erklärte Brackhage. Die Werte des Pflegeberufs weiter zu geben, das sei ihr wichtig, sagte auch Knierim. Fachliche Qualifikation sei das Fundament in der Pflege. Diese könne nur durch geregelte Praxisanleitung mit breit gefächertem Fachwissen erreicht werden.

Auf das qualifizierte Personal sei man bei der Heiliggeiststiftung stolz. Schade findet es die Ausbildungsleiterin nur, dass ihr Appell in Schulen oft wenig Resonanz finde. An weiterführenden Schulen habe sie auch schon die Werbetrommel gerührt für ihren Beruf. Das sei aber gelegentlich enttäuschend gewesen. Pflegefachkraft habe wohl „immer noch nicht den verdienten Stellenwert“.

Maria Martin

