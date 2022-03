Neuer Stellvertreter in der PI Freising: Hans-Jürgen Hintermeier schließt die Lücke

Teilen

Neuer Vize der Polizeiinspektion Freising ist Polizeihauptkommissar Hans-Jürgen Hintermeier. Er folgt Michael Ertl nach, der jetzt PI-Chef in Neufahrn ist. © PI Freising

Der Vize ist im Amt: Polizeihauptkommissar Hans-Jürgen Hintermeier (57) ist der neue stellvertretende Inspektionsleiter der PI Freising.

Freising – Nachdem der Erste Polizeihauptkommissar Michael Ertl die Stellvertreterposition in Freising gegen den Dienstposten als Leiter der Polizeiinspektion Neufahrn eingetauscht hatte, blieb der hiesige Posten des Stellvertreters vier Monate unbesetzt. Jetzt ist der Ersatzmann im Amt: Mit Polizeihauptkommissar Hans-Jürgen Hintermeier (57) haben wir nun den richtigen Mann für diese Aufgabe gefunden“, begrüßte jetzt der Dienststellenleiter, Polizeioberrat Matthias Schäfer, seinen neuen Vertreter in Freising.

Der Werdegang

Hans-Jürgen Hintermeier bringt entsprechende Erfahrung mit: Von 1987 an bis zu seinem Studium für die dritte Qualifikationsebene (früher gehobener Dienst) war er neben Fürstenfeldbruck und Olching sogar schon in Freising als Streifenbeamter tätig. Als Polizeikommissar kehrte er 2002 nach Freising zurück und „leistete unter anderem als Dienstgruppenleiter weiter Dienst auf der Straße“, wie die Polizeiinspektion Freising am Dienstag berichtete.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Weitere Führungsaufgaben

In den Jahren 2009 bis 2022 sei er weiter mit Führungsaufgaben bei der PI Geisenfeld und der PI Moosburg betraut gewesen, wo er seit 2016 die Dienstgeschäfte des Stellvertreters inne hatte.

Seit 1. März leistet der Familienvater zweier Söhne und begeisterte Leichtathletik-Trainer nun seinen Dienst bei der PI Freising und „trägt somit Verantwortung für über 86 000 Bürger im Landkreis“, wie die PI betont. Neben Freising gibt es im Landkreis noch Inspektionen in Neufahrn und Moosburg. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.