Pilzausstellung in Freising: Die „Juwelen des Waldes“ mit allen Sinnen erfahren

Teilen

Pilzexperten gaben wertvolle Tipps: (v. l.) Gernot Lysek, Angela Siemonsmeier, Angelika Perez-Kühn, Karina Zorn-Pauli und Markus Blaschke. © Michalek

Schwammerl-Experten hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun: Die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft bot einen besonderen Service an.

Freising – Der Pilzexperte von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWF), Markus Blaschke, brauchte am Samstag vor dem Campus nur einen Handgriff, um den Übeltäter aus dem Korb von Kilian Ohlmann herauszufischen – den Kahlen Krempling. „Das ist schon ein sehr unangenehmer Kandidat“, so die Beurteilung des Schwammerl-Profis.

Am Wochenende konnten Pilz-Freunde aber nicht nur ihre Schwammerl-Funde auf Genießbarkeit überprüfen lassen, sondern auch über 150 akribisch sortierte Pilz-Arten aus nächster Nähe begutachten. „Inzwischen weiß man, dass der Kahle Krempling einen anaphylaktischen Schock auslösen kann“, erklärte Blaschke. Was Ohlmann auch noch zur Einschätzung mitgebracht hatte, war ein Pilz mit Verfallsdatum – nämlich einen Schopf-Tintling, der bereits schwarz geworden war und deshalb auch nichts mehr in der Pfanne zu suchen hat.

Während Blaschke emsig aussortierte, kümmerte sich der Pilz-Sachverständige Gernot Lysek um jene Schwammerl, die noch dringend in die Ausstellungsbehälter auf den Tischen vor dem LWF-Gebäude in Weihenstephan einsortiert werden mussten. Da ein Breitblattrübling, dort ein keulenfüßiger Trichterling – Pilze, von denen der ganz normale Braunkappen-Sammler zuvor wohl eher selten was gehört hat. „Es gibt rund 17 000 Pilz-Arten – und ich erkenne auch nicht alle“, gab Blaschke zu, der sich dann tatsächlich mit einem Fund schwertat und diesen dann sicherheitshalber zu den ungenießbaren legte. Sein ganz persönlicher Pilz-Favorit: der flockenstielige Hexen-Röhrling, der durch eine prominente Blaufärbung bei Druck auffällt. „Als Vorspeise ist das ein Genuss – am besten in feine Scheiben schneiden und frittieren.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Einen ganz einfachen Tipp für alle unerfahrenen Schwammerlsucher hatte Moritz Brisch aus Gammelsdorf für die zahlreichen Gäste parat: „Wenn man einen Pilz nicht kennt, am besten stehenlassen!“ Er selbst sucht und findet regelmäßig und hat seine ganz eigenen geheimen Plätze. „Man muss halt viel spazierengehen und Geduld haben“, so der Gammelsdorfer, für den die Schwammerl-Saison grad richtig losgeht – vor allem weil die Maronen aktuell „richtig Fahrt aufnehmen“.

Inzwischen hatte nebenan Blaschke einen Rotfußröhrling aus einem Korb gezogen und mahnte zum schnellen Verzehr – allerdings nur, wenn keine Schimmelspuren ersichtlich seien, einem klassischen Problem des Pilzes, der schnell von der Köstlichkeit zu Bio-Abfall wird.

Was laut den LWF-Pilzprofis dieses Jahr auf jeden Fall gut gewachsen sei, ist die allseits bekannte Krause Glucke – richtig zubereitet übrigens eine wahre Delikatesse. Blaschke rät allerdings von einem Instrument dringend ab, das Anfänger helfen soll bei der Pilz-Erkennung: Schwammerl-Apps. Seine Meinung: „Vertrauen sie ja nicht darauf!“ Auch sollten sich Pilz-Fans nicht zu verrückt machen lassen wegen möglicher Radioaktivität, jedenfalls solange Schwammerl nicht im Übermaß verzehrt werden. „Freising schneidet da aber eh gut ab, da sieht es im Bayerischen Wald ganz anders aus“, so Blaschke.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.