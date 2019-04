Plastikfasten am JoHo: Schüler stellen müllfreie Alternativen selbst her

In der Fastenzeit wird auf alles Mögliche verzichtet: Süßigkeiten, Alkohol, Zigaretten. Das Faire Forum Freising hat zu einer etwas ungewöhnlichere Aktion aufgerufen: zum Plastikfasten.

Doch wie lässt sich die Menge an Müll überhaupt reduzieren? Um Antworten auf diese Frage zu erhalten,lud die Schule Manuela Gaßner ein, die Autorin des Buchs „Weniger ist mehr – Müllvermeidung in und um Freising“. „Sie gab interessierten Eltern, Schülern und Lehrern selbst erprobte Tipps an die Hand“, berichtet Lehrerin Sabine Bäumel. Darunter zum Beispiel fürs Einkaufen, Stichworte Großpackungen, regional, saisonal und lose, bis zu Essig, Salz und Natron als Alternativen zu herkömmlichen Putzmitteln. „Dabei wies Manuela Gaßner auf bereits bestehende Initiativen in Freising hin, wie zum Beispiel das Repair-Café oder Refill-Stationen für unterwegs“, erklärt Bäumel. Sinnvoll sei, klein anzufangen, um den Mut nicht zu verlieren.

+ Wo ist was drin? In Workshops lernten die Schüler der achten Jahrgangsstufe, welche gesundheitsschädlichen Stoffe in Plastik enthalten sind. Danach durften sie selbst Alternativen herstellen. © JoHo

Darum drehten sich auch die Workshops, an denen die Schüler der achten Jahrgangsstufe teilnahmen. Zunächst informierte Melanie Eben, Referentin des Programms „Bildung trifft Entwicklung“, die Jugendlichen über gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe in Plastik. In Teil zwei konnten die Jugendliche Alternativen testen. „Sie stellten beispielsweise selbst Zahnpasta her“, berichtet Bäumel. Zum Schluss diskutierten die Mädchen und Buben, was gutes Leben bedeute: Sie beschäftigten sich mit der Frage, ob das eigene Leben tatsächlich gut ist, wenn es einem selbst gut geht – oder geht es doch eher um ein gutes Leben für möglichst viele?

Die Agenda21-Gruppe Faires Forum und das Klimaschutzmanagement der Stadt unterstützen die Veranstaltung. Zudem beteiligten sich das Engagement Global sowie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziell. ft

