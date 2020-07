Mehrere hundert Freisinger Haushalte betroffen: Am Nachmittag war plötzlich der Strom weg

Am Dienstag exakt um 14.46 Uhr war plötzlich Schluss mit lustig im Großbereich der Anger- und Münchner Straße in Freising: Von einem Moment auf den anderen war plötzlich der Strom weg.

Freising –Vor allem im Realmarkt mussten die Kunden warten, weil unter anderem die Kassensysteme nicht mehr funktionierten. Bei der Spedition Weber wiederum hatten Sicherheitssysteme ausgelöst. In Gewerbebetrieben, Praxen, Büros sowie in den Wohnungen der Anlieger blieben die Telefone still und die Computer dunkel.

Bauarbeiten vermutet

Der Grund für den temporären Stromausfall? „Wahrscheinlich durch Bauarbeiten ausgelöst, gab es entweder einen Erdschluss oder einen veritablen Kurzschluss“, “, vermutete Stadtwerke-Geschäftsführer Dominik Schwegler.

Umleitung geschaltet

Als der Blackout bei den Stadtwerken angezeigt wurde, schaltete man sofort eine „Umleitung“ für das betroffene Gebiet frei. Kurz nach 15 Uhr war somit die Versorgung wieder gewährleistet. Betroffen waren laut Stadtwerke-Geschäftsführer einige hundert Kunden.

Ein Expertentrupp der Stadtwerke Freising wurde im Anschluss damit beauftragt, den exakten Grund für den Stromausfall zu ermitteln.