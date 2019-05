Polizei erwischt Spanner in Freising: Es war nicht das erste Mal

Einen Spanner erwischte die Polizei am Dienstag im Bereich der Ran-Tankstelle in Freising. Der Mann war geständig - ein Wiederholungstäter.

Freising Gegen 16.15 Uhr war der Notruf einer Frau eingegangen. Ein Mann habe sie beim Toilettengang in den Schlüterhallen beobachtet. Der Unbekannte hatte sich die Trennwand hochgezogen, um die Frau beobachten zu können. An der benachbarten Ran-Tankstelle stellte dann eine Streife den Täter. Er war geständig – und nicht zum ersten Mal diesbezüglich aufgefallen. Die Polizei betont, dass von Spannern keine Gefahr ausgehe. Trotzdem werde „das Möglichste“ unternommen, um so etwas künftig zu unterbinden. Auch im konkreten Fall vom Dienstag.

Lesen Sie auch: Spanner filmt Pärchen durch Terrassentür – Das lassen sich die beiden nicht gefallen