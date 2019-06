Polizei sperrt für hochrangigen Gast in Freising zahlreiche Kreuzungen

In der Freisinger Innenstadt wurden am Donnerstag mehrere Kreuzungen von Polizisten für den Verkehr gesperrt. Hintergrund war eine hochrangige Besucherin.

Freising – Absolute Vorfahrt hatte am frühen Donnerstagabend die Vize-Ministerpräsidentin Sun Chunlan aus China: Auf ihrem Rückweg von Augsburg machte die Politikerin, die auf Einladung der Bundesregierung an einem chinesisch-deutschen Dialogforum teilgenommen hatte, am letzten Tag ihres Besuchs auch Station am Weihenstephaner Berg in Freising.

+ Staatsminister Florian Herrmann empfing am Mittwoch die Vizeministerpräsidentin der Volksrepublik China, Sun Chunlan, zum Abendessen im Prinz-Carl-Palais in München. © Bayerische Staatskanzlei Und deswegen wurde der Tross mit Hilfe der Polizei „kreuzungsfrei“ gegen 17.30 Uhr durch Freising – und später zum Flughafen – gelotst. Ab der A92-Ausfahrt Freising-Mitte wurden von elf Beamten der Polizei Freising die Zufahrten an den Einmündungsbereichen der FS44/Ismaninger Straße/St2350/Seilerbrückl/Bahnhofs- und Karlwirtskreuzung und entlang der Vöttinger Straße bei der Durchfahrt des Konvois für rund zehn Minuten gesperrt.

