Freising bekommt ein neues Sommerfestival - Preisgekrönte Newcomer aus der Region sind mit dabei

Elegische Lieder sind Sophie Fellners Markenzeichen. © Sophie Fellner

„Sommer, Sonne, Sound“ heißt das neue Festival, das bald in Freising Premiere feiert. Preisgekrönte Newcomer aus dem Landkreis bereichern es.

Freising – Brandneu und absolut heiß: Zum ersten Mal findet dieses Jahr das Festival „Sommer, Sonne, Sound“ in Freising statt: Am Freitag, 16. Juni, erwarten die Gäste von 18 bis 23 Uhr sowohl im Stadtgarten als auch im Unterhaus des Lindenkellers Konzerte und jede Menge gute Laune. Organisiert und veranstaltet wird das Event von der Stadtjugendpflege Freising in Kooperation mit dem Verband für Popkultur in Bayern und dem Jugendstadtrat Freising, die auch Acts aus dem Landkreis Freising eine Bühne bietet.

Wurzeln als Straßenmusiker hat Clemens Ripp. © Hannes Sulzberger

Clemens Ripp zum Beispiel. Der Musiker und Songwriter aus Freising begann als Straßenmusiker und Mitglied verschiedener lokaler Bands. Dabei entwickelte er einen eigenen Stil mit Einflüssen aus der Folk-, Indie- und Alternative-Szene. Eingängige Melodien treffen auf traurige, manchmal hoffnungsvolle Texte. Ein Album und eine EP hat Ripp, der 2020 beim Jugendkulturpreis des Landkreises Freising mit dem dritten Platz ausgezeichnet wurde, bereits veröffentlicht. Ein weiteres Album ist derzeit in Produktion.

Die Sängerin Sophie Fellner aus Langenbach verblüfft mit ihrer einzigartigen Stimme und ihren fesselnden Texten. Ihre Liebe und Faszination für Worte inspiriert sie zu einem ehrlichen und emotionalen Songwriting, das die Höhen und Tiefen des Lebens beschreibt. 2021 gewann sie den Bayern2-Newcomer-Wettbewerb und zählt zu den besten musikalischen Neuentdeckungen Bayerns.

Die ersten eigenen Songs hat die Band June Calls inzwischen im Repertoire – neben illustren Cover-Hits. © Michael Liebig

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Gefühle transportieren, raus aus dem alltäglichen Kreislauf, die Hörerinnen und Hörer in eine andere Welt entführen – das ist es, was die Indie-Band June Calls aus Freising antreibt. Inzwischen hat das Quintett, das mit Cover-Versionen bekannter Songs begann, nicht nur seine ersten eigenen Songs veröffentlicht, sondern auch den Jugendkulturpreis des Landkreises gewonnen.

Gut zu wissen Für neun Euro (ermäßigt: sieben Euro) gibt’s im Vorverkauf über die Touristinformation (Rindermarkt 20), Tel. (08161) 5444333 oder per E-Mail an tickets@freising.de sowie online unter www.reservix.net. Der Eintritt zu den Konzerten im Stadtgarten mit Clemens Ripp und Sophie Fellner ist kostenlos. Hier gibt es weitere Infos zu den Bands und zum Programm.

