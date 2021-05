Preisregen für Freisinger Musikschüler

Die Jury für das tiefe Blech ( Georg Schwimmbeck, Martin Keeser, Martin Hirsch) bei der Bewertung der Videos im Pavillon der Musikschule. Auf der Leinwand ist Cornelius Pellmaier (Tenorhorn) zu sehen. Ein besonderer Dank galt am vergangenen Wochenende den Lehrkräften, die ihre Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Regionalwettbewerb motiviert hatten und via Zoom oder Skype so manche technische Schwierigkeit meisterten.

Super-Ergebnisse bei Regionalwettbewerb

Weil der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ im Januar pandemiebedingt abgesagt werden musste, gab‘ s jetzt in der Musikschule Freising einen Nachhol-Termin.

Die Form

Freising - Wie schon der Landesentscheid für die älteren Teilnehmer im März, wurde auch der kleine Regionalwettbewerb als reiner Videowettbewerb durchgeführt. Insgesamt haben 61 Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren (Altersgruppen I und II) an dem nachgeholten Regionalwettbewerb teilgenommen und in diesem Jahr statt auf der Bühne ihr Vorspielprogramm in kleinen Videos präsentiert. Die etwa zehnminütigen Beiträge wurden dann am vergangenen Wochenende an der Musikschule von fachkundigen Juroren bewertet. Insgesamt waren fünf Jury-Teams für die Kategorien Blockflöte, Gitarre, Trompete, tiefe Blechbläser und Klavier vierhändig im Einsatz.

Die Maßnahmen

Um für ausreichend Abstand und Lüftung zu sorgen, hatte die Musikschule eigens zwei große Vorführ-Räume vorbereitet. „Uns war es wichtig, die Juroren, wie auch beim normalen Wettbewerb, hier vor Ort zu haben und Ihnen im Sinne der Teilnehmer möglichst gute und vor allem gleiche Bedingungen für die Bewertung der Beiträge zu ermöglichen“ so Musikschulleiter Odilo Zapf.

Die Aufteilung

Neben den Teilnehmern aus der Region Erding und Freising wurden aus organisatorischen Gründen auch einige Gastwertungen aus den Regionen München-Stadt, München-Süd und Landshut übernommen. So wurden in Freising alle Blechbläser aus München und Umgebung gewertet. Im Gegenzug haben die Regionalwettbewerbe München und München-Süd Wertungen aus anderen Kategorien übernommen.

Die Leistungen

Der ehemalige Musikschulleiter Martin Keeser zeigte sich als Juryvorsitzender von den musikalischen Leistungen der jungen Teilnehmer beeindruckt: „Heuer war die Vorbereitung auf den Wettbewerb durch monatelangen Online-Unterricht und fehlende Auftrittsmöglichkeiten für die Kinder besonders schwierig. Trotzdem haben die kleinen Nachwuchsmusiker aus Freising und Umgebung ganz tolle Leistungen gezeigt.“

Die Preise

Die Juroren vergaben 51 erste und zehn zweite Preise. Zwölf Preisträger der Altersgruppe II erreichten mit ihrer Punktzahl eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb, der im Juni in Kempten als Präsenzwettbewerb geplant ist. Wichtiger Teil des Wettbewerbs sind die Beratungsgespräche, die in Form von Zoom-Konferenzen stattfanden. In diesen Gesprächen bekamen die Teilnehmer eine Rückmeldung zu ihren Leistungen.

„Auch, wenn die persönliche Begegnung mit den Kindern und den begeisterten Eltern fehlt, wollten wir mit der Durchführung des Wettbewerbs per Video den Kindern die Möglichkeit geben, ihr Können auch unter den aktuellen Bedingungen zu zeigen und damit ihre besondere Leistung in dieser Zeit würdigen“, sagt Odilo Zapf mit Rückblick auf den Wettbewerb. „In Zukunft wird der Regionalwettbewerb ,Jugend musiziert‘ hoffentlich wieder ein Fest der musikalischen Begegnung in der Musikschule Freising sein.“

Die Preisträger

1. Preise:

Philipp Blank (AG Ib), Neufahrn: Trompete, 24 Punkte

Eva-Marie Breitbart (AG II), Allershausen: Gitarre, 23 Punkte (WL)

Marius Castell (AG II), Freising: Tenorhorn, 24 Punkte (WL)

Felix Cozzio (AG II), Eching: Gitarre, 21 Punkte

Gabriel Fendler (AG II), Attenkirchen: Trompete, 24 Punkte (WL)

Gloria Gottwald, (AG II), Freising: Klavier, 22 Punkte

Klara Greul (AG Ib), Neufahrn: Trompete, 23 Punkte

Laura Hechtl (AG II), Freising: Klavier, 22 Punkte

Felix Hirschinger (AG Ib), Neufahrn: Blockflöte, 24 Punkte

Ira Hirschinger (AG II), Neufahrn: Klavier, 25 Punkte. Und:_Blockflöte, 23 Punkte (WL)

Letizia Hroß (AG II), Eching: Trompete, 22 Punkte

Clemens Hutter (AG II), Freising: Tenorhorn, 21 Punkte

Elias Lewandowsky (AG II), Freising: Gitarre, 24 Punkte (WL)

Coco Ma (AG Ib), Neufahrn: Klavier, 24 Punkte

Sophia Ma (AG II), Neufahrn: Klavier, 24 Punkte (WL)

Kyna McCurdy (AG Ib), Eching: Klavier, 24 Punkte

Marlene Minth (AG Ib), Neufahrn: Klavier, 25 Punkte

Cornelius Pellmaier (AG Ib), Oberappersdorf: Tenorhorn, 25 Punkte

Simon Prem (AG Ib), Freising: Zither, 25 Punkte

Daniel Roider (AG II), Freising: Gitarre, 21 Punkte

Anna Seemüller (AG Ib), Eching: Klavier, 21 Punkte

Samuel Seidenberger (AG Ib), Kranzberg: Violoncello, 24 Punkte

Rosalie Steinkeller (AG Ib), Allershausen: Gitarre, 23 Punkte

Franziska Stich (AG Ib), Eching: Kontrabass, 21 Punkte

Hannah Streich (AG Ib), Allershausen: Gitarre, 24 Punkte

Jakob Wiedenhofer (AG II), Langenbach: Trompete, 23 Punkte (WL)

Yeming Zhu (AG Ib), Freising: Klarinette, 24 Punkte

2. Preise:

Samuel Beauchamp (AG Ib), Freising: Klavier, 19 Punkte

Marco Bohmann (AG Ib), Neufahrn: Trompete, 18 Punkte

Julian Gröger (AG II), Eching: Trompete, 19 Punkte

Robert Kalb (AG Ib), Freising: Klavier, 19 Punkte

Antonia Kleck (AG II), Freising: Querflöte, 19 Punkte

Ferdinand Tüllmann (AG Ib), Freising: Gitarre, 20 Punkte

Gut zu wissen: Die Weiterleitung (WL) nach besonderen Leistungen zum Landeswettbewerb erfolgt erst ab Altersgruppe (AG) II.

