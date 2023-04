Professor Geist zeigt die bunten Aliens in der Freisinger Moosach

Teilen

Studium zum Anfassen und Ausprobieren gab’s beim Open Campus der TUM. © Torsten Neumann Photographie

Über 300 Teilnehmende bekamen beim TUM Open Campus einen ersten Einblick in die Welt der Forschung. Und da gibt es sogar Aliens.

Freising – Einen ersten Einblick in die Forschung und viele Infos zu den Bachelorstudiengängen an der Technischen Universität München: Das bekamen die mehr als 300 Teilnehmenden am TUM Open Campus. Auch viele Eltern informierten sich über das Angebot und nutzen die zahlreichen Führungen und Mitmachangebote, um einen Einblick in die Forschungsvielfalt am Campus zu bekommen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Von einer Führung durch das Landschaftsgebäude über die Herstellung von Minztabletten bis zu den vielen Infoständen im Foyer des Zentralen Hörsaalgebäudes: Den Besuchern des TUM Open Campus wurde ein vielfältiges Programm mit mehr als 30 Programmpunkten geboten, berichtet TUM-Sprecherin Susanne Neumann. Studieninteressierte sollten sich über die Bachelorstudiengänge informieren und gleichzeitig auch einen ersten Einblick in die Forschungsthemen am Campus erhalten. Neumann: „Neben den ursprünglich 300 angemeldeten Personen kamen wohl auch noch einige spontane Besucher:innen dazu, sodass die Referenten sich über volle Hörsäle bei ihren Vorträgen freuen konnten.“

Vom Aquarium in die Moosach

Trotz eines längeren Fußwegs war die Führung bei Prof. Jürgen Geist, Leiter des Lehrstuhls für aquatische Systembiologie, einer der Programm-Höhepunkte. Neumann: „Professor Geist holte so einiges an Getier aus der Freisinger Moosach und erklärte dabei, wer die sogenannten ,Aliens in heimischen Gewässern‘ sind. Das sind beispielsweise Fische, die aus Aquarien ausgesetzt wurden und sich dann in der Moosach zum Teil stark vermehren.“ Auch die verschiedensten Muschelarten konnten die Besucher ansehen und anfassen.

Trotz starker Windböen nutzen einige schwindelfreie Interessierte die Möglichkeit, das Campusgelände von oben zu betrachten. Dr. Marvin Lüpke, Mitarbeiter an der Professur für Ökoklimatologie, zeigte die Klimastation auf dem Dach des Forstgebäudes und erklärte, mit welchen Messmethoden früher und heute Klimadaten erfasst werden.

Bei Kaffee und Kuchen, deren Erlös an die Fachschaften der School gehen, konnten sich die Interessierten dann wieder aufwärmen und ihre Eindrücke verarbeiten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.