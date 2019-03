„Profi“-Einbrecher erbeutet in Freising Zigaretten und Schnaps

Schnaps und Zigaretten erbeutete ein Einbrecher bei einem Einbruch in eine Werkstätte in Freising. Der Schaden war zehnmal höher als der Wert der Beute.

Freising–Ein unbekannter Täter schlug in der Nacht vom 20. auf den 21. März mit einer Bremsscheibe die Fensterscheibe zum Aufenthaltsraum einer Werkstätte in der Freisinger Angerstraße ein, entriegelte das Fenster und stieg ins Gebäude ein. Die gebrauchte Bremsscheibe hatte der Täter laut Polizei beim Alteisen vor Ort gefunden. Aus dem Aufenthaltsraum entwendete der Täter zwei Flaschen Schnaps, zwei Flaschen Bier und eine Schachtel Zigaretten. „Offensichtlich ein Profi“, heißt es sarkastisch im Polizeibericht. Die Beute hat einen Wert von 50 Euro, der Schaden beträgt 500 Euro. Hinweise an die PI unter Tel. (0 81 61) 5 30 50.

