Corona und Co. rechtzeitig erkennen: Pandemieradar in der Freisinger Kläranlage

Schon frühzeitig zu Beginn der Corona-Pandemie hat man im Klärwerk Freising angefangen zu prüfen, was im Abwasser herumschwimmt. Jetzt werden in der Anlage Proben für ein bundesweites Programm zur epidemiologische Lagebewertung entnommen.

Teilnahme an bundesweiter Studie

Von Andreas Beschorner schließen

Die Kläranlage Freising nimmt an einem Pilotprojekt zur Etablierung eines Pandemieradars teil. Dabei wird die Viruslast im Abwasser gemessen.

Freising – Was die Überwachung von Virenlast, speziell von Covid19-Viren, betrifft, ist man in der Freisinger Kläranlage schon erfahren. Und das zahlt sich aus: Denn jetzt ist man in das bundesweite Programm AMELAG aufgenommen worden, das die Viruslast im Abwasser misst, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen, wie man eine Infrastruktur für ein virologisches Geschehen aufbauen könnte. Schon frühzeitig zu Beginn der Corona-Pandemie habe man angefangen zu prüfen, „was in unserem Abwasser herumschwimmt“, betont Gabriele Weinberger, die Leiterin des Freisinger Klärwerks. Das habe auch gut geklappt, dieses erste Projekt zusammen mit der TU München sei dann allerdings bald ausgelaufen.

Die Anfrage

Bei einem anderen ähnlichen Projekt sei man zwar nicht zum Zug gekommen, dann aber habe sich das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) an das Klärwerk gewandt und angefragt, ob man bereit sei, an einer neuen bundesweiten Studie teilzunehmen. Der Name der Studie: AMELAG – Abwassermonitoring für die epidemiologische Lagebewertung. 175 Klärwerke in ganz Deutschland, davon 22 in Bayern, nehmen an dem Programm teil, dessen Ziel die dauerhafte Überwachung der SARS-CoV-2-Viruslast im Abwasser ist, wie Peter-Louis Plaumann vom LGL Bayern erklärt. Auf Freising sei die Wahl gefallen, weil es dort schon eine Expertise in Sachen Corona-Monitoring gebe, erklärt Plaumann. Und so werden demnächst – das Programm läuft vom 1. November 2023 bis zum 31. Dezember 2024 – zwei Mal pro Woche Abwasser-Proben entnommen, die, so Weinberger, zur Etablierung eines Pandemieradars führen sollen.

Im Klartext: Zwei bis drei Tage früher als es bisher möglich ist kann dadurch der Ausbruch eines COVID 19-Geschehens festgestellt werden. Dabei, so Plaumann, habe man auf einen guten Mix der ausgewählten Standorte geachtet – von Großstädten wie München und Regionen im Grenzgebiet und Tourismus-Hochburgen bis hin zu Städten, die besonders viele Pendler aufweisen. Momentan richte sich die Aufmerksamkeit freilich schon noch auf Corona- Viren, indem man eine deutschlandweite Vereinheitlichung der Kontrolle, der Normalisierung und Trendberechnung anstrebe. Aber freilich, so erklärt Plaumann weiter, sei daran gedacht, die abwasserbasierte Überwachung auch auf andere Erreger oder Krankheitsindikatoren auszuweiten, um frühzeitig einem epidemiologischen Geschehen entgegentreten zu können.

Nicht ganz unwichtig: „Es kostet uns nichts, wir bekommen sogar noch ein bisschen was“, antwortet Weinberger auf die Frage nach der Finanzierung des Projekts.

Die AMELAG-Partner

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) arbeiten gemeinsam an dem Vorhaben, ebenso 16 Bundesländer sowie mehrere Universitäten. Das Projekt wird vom Robert Koch-Institut (RKI) und vom Umweltbundesamt (UBA) durchgeführt. Das Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist interdisziplinär zusammengesetzt und bringt Expertise aus Epidemiologie, Umweltwissenschaften, Virologie, Public Health, Labordiagnostik, Data Science und Statistik mit ein.