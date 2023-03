Prozess der IAA-Kletterer in Freising ausgesetzt: Filmreifer Auftritt der Klimaaktivisten

Polizeiliches Großaufgebot vor dem Amtsgericht: Zwischen 50 und 100 Einsatzkräfte begleiteten rund 20 Demonstranten beim Protestzug auf den Domberg, wo am Montag der Prozess gegen die IAA-Kletterer stattfand. © Lehmann

Nötigung in mehr als 2000 Fällen: Am Amtsgericht Freising mussten sich am Montag Klimaaktivisten verantworten, die sich 2021 von einer Autobahnbrücke abgeseilt hatten.

Freising - Die drei Angeklagten, die sich am Montag wegen Nötigung in mehr als 2000 Fällen verantworten mussten, sind als IAA-Kletterer bekannt geworden: Am 7. September 2021 hatten sie sich aus Protest gegen die Internationale Automobilausstellung unter anderem an einer Autobahnbrücke der A 9 bei Fürholzen abgeseilt. Sie überklebten nicht nur die Schilder mit ihren Botschaften, sondern legten auch zeitweise den Verkehr auf der Autobahn lahm.

Antragsflut, private Verteidiger und Toilettengänge

Zeitweise lahmgelegt hat das Aktivisten-Trio am Montag aber auch den Ablauf im Sitzungssaal 1 im Amtsgericht Freising – und das ganz ohne Kletterseile, aber mit einem beinahe filmreifen Auftritt. Klare Absicht: Verzögerungstaktik. Da aufgrund der enorm großen Sicherheitsvorkehrungen im Gericht den Angeklagten vor dem Saal weitgehend alles abgenommen worden war, forderte das Trio zunächst mit rund 20 Einzelanträgen an die Richterin sofort alles wieder ein. Was eine weitere gute Stunde in Anspruch nahm: Die Angeklagten verteidigten sich zwar selbst, beriefen aber zudem weitere private Verteidiger ein – nämlich insgesamt vier Berater mit juristischem Grundwissen. Die drei Angeklagten machten ihre Positionen auf Pappschildern klar. Darauf zu lesen, Botschaften wie: „Autobahn, du mieses Stück Scheiße.“ Was für die vier privaten Beistände unisono wichtig war zu betonen: Der Prozess sei auf jeden Fall ein politischer und könne eigentlich nur mit Freispruch enden. Weiter ging’s in der filmreifen Vorstellung mit dem offenkundigen Ziel, Zeit zu schinden: Mittel der Wahl waren dieses Mal diverse Toilettengänge.

Beistände fühlten Polizei auf den Zahn

Die Beistände der Angeklagten scheuten sich nicht, der Polizei auf den Zahn zu fühlen, ob für Klima-Aktivisten im Vorfeld intern eine bestimmte Vorgehensweise abgesprochen worden sei. Was die Aktivisten, die allesamt nicht aus dem Landkreis Freising stammen, erreichen wollten: Solche Aktionen via Demonstrationsrecht als straffrei durchsetzen.

Unterstützer der Angeklagten: Ex-Stadtrat Jürgen Maguhn (hinten r.), der auch an der Demo teilgenommen hatte, erklärte gegenüber dem FT, warum er die Beweggründe der Autobahn-Kletterer teilt. © Lehmann

Der Tatvorwurf der Nötigung war zwar ein erheblicher und war hervorgerufen durch den Stau, den die IAA-Kletterer durch ihre Aktion verursacht hatten. Bei der Vernehmung der von der Staatsanwaltschaft aufgerufenen Zeugen kristallisierte sich jedoch heraus, dass deren Aussagen die Anklage kaum stützten: Entweder die Zeugen waren gar nicht am Ort des Geschehens oder hatten eine Umfahrung genommen. Jene, die tatsächlich die IAA-Kletterer mit eigenen Augen gesehen hatten, haben die Aktivisten nur von Weitem beobachtet und konnten sich aufgrund der inzwischen verstrichenen Zeit oftmals auch nicht mehr sonderlich gut daran erinnern. Nach der letzten Zeugenaussage war es dann für die Amtsrichterin Tanja Weihönig klar: Es geht nicht anders, der Prozess wird ausgesetzt. Der Grund: Es muss dringend nachermittelt werden.

Die Verhandlung hat nicht nur ein Nachspiel, sondern startete am Morgen bereits mit einem Vorspiel. Mit einem Protestzug vom Bahnhof zum Amtsgericht brachten Demonstranten ihren Unmut gegen die juristische Bestrafung von Klimaaktivisten zum Ausdruck. Letztlich kamen – wohl auch aufgrund des Streiks im öffentlichen Nahverkehr und des nasskalten Wetters – nur knapp 20 Personen, in der Mehrheit aus Freising, zusammen, die von einem riesigen Polizeiaufgebot (50 bis 100 Einsatzkräfte) begleitet wurden.

Unter den Demonstranten, die im Anschluss auch den Prozess verfolgten, war auch der ehemalige Grünen-Stadtrat Jürgen Maguhn. „Ich teile die Beweggründe der Angeklagten“, betonte er gegenüber dem Freisinger Tagblatt. „Ich bin auch der Meinung: Wenn weiter so wenig passiert Richtung Klimaschutz, werden wir in den Abgrund stürzen.“

Manuel Eser, Richard Lorenz