Pullinger Theatergaudi: Adams amouröse Verstrickungen

Teilen

Mit großer Spielfreude des Ensembles wurde das etwas antiquierte Stück aufpoliert. Hier glänzen Dominik Lossie (als Toni), Renate Sellmaier (als Babette) und Stephan Ratzek, der den Adam gab. © Lehmann

Das Pullinger Theaterensemble rettet mit viel Spielfreude ein angestaubtes Stück: Alles über die Premiere von „Adams letzten Seitensprung“.

Freising – Wer hat mit wem ein Verhältnis? Warum ist der Bauer neuerdings am Mondschein interessiert? Und überhaupt: Wer in aller Welt ist eigentlich diese ominöse Fiffi? Mit diesen Fragen setzte sich am Freitag der Theaterverein Pulling bei der Premiere des Stücks „Adams letzter Seitensprung“ auseinander – einem Stück voller Wirrungen und Irrungen und natürlich einem Happy End. Der Bauernschwank-Dreiakter begeisterte in der Pullinger Mehrzweckhalle am Freitag rund 70 Gäste.

Freilich, ein wenig aus der Zeit gefallen scheint das Lustspiel von Josef Daisenrieder schon zu sein, bedient es sich doch eher Peter Steiners derbem Humor als den feinen Zuspitzungen des frühen Komödienstadls. Allerdings vermieden die beiden Regisseure Katharina Kastenmeier und Jakob Pöschko erfreulicherweise die zu starke Betonung auf die üblichen Schenkelklopfer und manövrierten damit den Dreiakter in ruhiges Fahrwasser, was dem Stück im Allgemeinen gut tat.

Alle sind begeistert von der jungen Sommerfrischlerin

Die Geschichte ist dabei eine klassische Verwirrungs-Szenerie mit den üblichen Motiven – nämlich, dass sich so gut wie alle Männer im Haus in eine junge Sommerfrischlerin vergucken und sich dabei plötzlich wie Teenager aufführen. Was zu der jungen Dame dann noch dazukommt: Ein merkwürdiger Brief, in dem von einer ominösen Fiffi die Rede ist, die natürlich gleich für eine weitere Dame gehalten wird, für die sich der Schwiegersohn zu interessieren scheint. Damit sind dann Irrungen und Wirrungen komplett und die Misere vorprogrammiert, die dann spätestens im zweiten Akt volle Fahrt aufnimmt. Gerade der zweite und dritte Akt profitierte enorm von der Spielfreude des Ensembles, denn zum Schluss ging es dann tatsächlich noch einmal zur Sache – mit Besen und Nudelholz. Wie es sich für ein Lustspiel gehört, klärt sich natürlich zum Ende alles auf – die Männer sind glücklich und die Frauen ziehen eine „Lätschn“.

Zwei Stunden Irrungen und Wirrungen bekamen die Pullinger Zuschauer am Freitag bei „Adams letzter Seitensprung“ serviert. Eine besonders nette Geste: Senioren über 70 hatten dabei freien Eintritt. © Lehmann

Wunderbar temperiert auf die Bühne brachten das Stück Stephan Ratzek als Adam Dupfer, Renate Sellmaier als seine Angetraute Babett Dupfer, Rebecca Cischek als Wally Dupfer und Dominik Lossie, der neu im Team ist, als deren Ehemann Toni. Robert Setzwein gibt den Weiberheld Bartl Schnuller, Katharina Eder die Sommerfrischlerin Eva Wurm. Franziska Setzwein spielt Afra, Markus Grimm gibt den stets überarbeiteten Knecht Loisl. Die Requisite ist wunderbar, selbst einen Kachelofen hatten die Theaterfreunde auf die Bühne gezaubert.

Senioren hatten freien Eintritt

Um den Senioren eine Freude zu machen, galt am Premierentag zudem folgende Losung: Alle Bürger aus Pulling, Achering und Dürneck ab dem 70. Lebensjahr haben freien Eintritt. Was außerdem vom Beleuchter Peter Lankes zudem charmant gelöst wurde, war das Spiel der Tageszeiten – nämlich mit Flutlicht, Dämmerstimmung und Flackerlicht-Atmosphäre.

So war die Begeisterung der Pullinger groß, als nach rund zwei Stunden der Vorhang fiel und sich die einzelnen Schauspieler ihren verdienten Applaus abholten.

Das Resümee des Theaterabends fällt folgendermaßen aus: Das Theaterstück, das teilweise eine sprachliche Auffrischung nötig hätte, wurde durch die Spielfreude des Pullinger Ensembles gerettet und wunderbar auf die Bühne gebracht – wenngleich der Adam auch nicht mit seiner Eva im Paradies landete, sondern halt mit seiner Babett.

Richard Lorenz