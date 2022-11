Pure Freude an der Natur: Der Freisinger Alpenverein macht glücklich

Die Jubilare, die bei der Edelweißfeier des Alpenvereins geehrt wurden, auf einen Blick (50 bis 75 Jahre Mitgliedschaft im Alpenverein, von links): Hannes Fürst, Manfred Kastlmeier (2. Vorsitzender), Edgar Müller, Josef Ströll, Joachim Burzin, Franz Renner, Josef Phillip, Richard Schnell, Klaus Meindl, Walter Kick, Franz Altmann, Helmut Utz, Josef Allwang, Hans Binder, Charlotte Krabichler, Norbert Keil, Theo Meindl, Anna Meindl, Norbert Gmeiner, Theo Meindl junior, Anton Hübsch, Annemarie Opitz, Edi Meßner, Sepp Hobmeier und Vorsitzender Christian Rester. © Alpenverein

Einige Urgesteine sind schon 75 Jahre beim Freisinger Alpenverein. Der vermittelt Freude an der Natur - was die Menschen glücklich macht.

Freising – Als mitgliederstarker Verein hat der Freisinger Alpenverein naturgemäß viele Jubilare. „Es ist den traditionsbewussten Bergfreunden ein Anliegen, die langjährige Treue und Verbundenheit zum Verein zu würdigen“, weiß Vorsitzender Christian Rester. Und daher hat die Ehrung ihren festen Platz in der Edelweißfeier, die nach zweijähriger pandemiebedingter Pause dieses Jahr wieder im Hofbräuhauskeller stattfand.

Zahlreiche langjährige Mitglieder wurden also für „runde Vereinsmitgliedschaften“ ausgezeichnet, wobei die Spanne der Jahre von 25 bis 75 Jahre reichte. Altvorstand Franz Altmann wurde für 65 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet, genauso wie Helmut Utz und Anna Meindl. 70 Jahre Alpenverein feierten der ehemalige Vorstand der Sektion Pfaffenhofen, Sepp Hobmeier, und ein Extremkletterer der ersten Stunde, Edgar Müller. Ein besonderes Jubiläum feierte Josef Allwang, der einige Tage nach seinem 100. Geburtstag für 75 Jahre Alpenverein ausgezeichnet wurde.

75 Jahre im Verein: Josef Allwang und Theo Meindl

Einen großen Applaus erhielt Theo Meindl, Ehrenmitglied des Vereins, der ebenso seit 75 Jahren dabei ist. Theo Meindl ist als Musiker und langjähriger Leiter der Sängerrunde des Alpenvereins bekannt, allerdings auch als Ausdauersportler und jahrzehntelanger Leiter der Tourengruppe des Alpenvereins.

In seiner Festansprache verband Vorsitzender Christian Rester die Ergebnisse soziologischer Forschungen über das Glücksempfinden von Menschen mit den Besonderheiten des Bergsteigens. Dabei kristallisierte sich heraus, dass die Tugenden von langjährigen Bergsteigern, wie langfristige Verbundenheit, Verzichten können, Freude an Natur und Bewegung oder Vertrauen, Menschen glücklicher machen können. Natürlich stand auch der Dank an die treuen Mitglieder im Vordergrund, ohne die das Vereinsleben nicht möglich wäre.

Viele glückliche Gesichter

Musikalisch bestens umrahmt wurde die Feier von der Familienmusik Meindl, die dem Alpenverein schon seit Jahrzehnten eng verbunden ist. Durch den Film „Die Staffel“ erhielten die Jubilare einen schönen Einblick in das augenblickliche Vereinsgeschehen. Der Film begleitet eine Vereinsstaffel von Freising in das Mangfallgebirge und zurück zum Freisinger Altstadtfest. Die Gruppe übt dabei die verschiedenen Sportarten des Alpenvereins wie Wandern, Radfahren, Klettern oder Kajakfahren aus. Ob Bergsteiger nun wirklich glücklichere Menschen sind bleibt Spekulation; an diesem Abend sah man aber auf alle Fälle viele glückliche Gesichter.

