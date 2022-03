Die SPD-Basis in Freising ist „erschüttert“ über Altkanzler Schröder und fordert Partei-Rausschmiss

Von: Andreas Beschorner

Ziemlich letzte Freunde: SPD-Altkanzler Gerhard Schröder (l.) und Kriegstreiber Wladimir Putin. © Maxim Marmur/AFP

Keine Distanz zu Putin: Führende SPD-Köpfe aus dem Landkreis Freising fordern den Parteiausschluss von Ex-Kanzler Gerhard Schröder.

Freising– Die Genossen im Landkreis Freising sind gar nicht gut auf Gerhard Schröder zu sprechen. Man ist – so der Tenor – „erschüttert“ über das Verhalten des Ex-Kanzlers, fordert endlich eine klare Abgrenzung von Putin und eine Verurteilung des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Ein Parteiausschluss freilich sei laut SPD-Statuten nicht so einfach. Da gebe es „rechtlich sehr hohe Hürden“, gibt der SPD-Kreischef und Bundestagsabgeordnete Andreas Mehltretter zu bedenken. Außerdem: Noch habe Schröder „ein wenig Zeit“ zu zeigen, dass er zu den Werten stehe, die die SPD verkörpert.

Mehltretter: Noch kein Schaden für gesamte SPD

Hinter dem Brief der zehn (ehemaligen) SPD-Vorsitzenden, in dem Schröder zum Rücktritt von allen seinen Ämtern aufgefordert werde, stehe er voll und ganz, so Mehltretter. Diesen Schritt hätte der Ex-Kanzler freilich „schon vor Tagen und Wochen“ tun müssen, betont er. Dass die Haltung und das Verhalten Schröders in der Ukraine-Frage der SPD insgesamt schaden könnten, glaubt Mehltretter nicht. Noch nicht. „Da wird von den Menschen noch gut getrennt.“ Zumal sich „die gesamte SPD minus Schröder“ ja in ihrer Haltung zu Putin und dem Angriffskrieg auf die Ukraine einig sei.

Der Freisinger SPD-Kreis- und Stadtrat Peter Warlimont findet es „erschütternd“ zu sehen, dass „ein erwachsener Mensch“, der bereits viel Verantwortung getragen habe, es nicht über sich bringe, sich eindeutig zu positionieren. Das Mindeste sei, dass Schröder eindeutig und öffentlich benenne, wer für den Krieg in der Ukraine die Verantwortung trage.

Josef Lerchl: Man muss auch Schröders Verdienste sehen

Zu einem Parteiausschluss hat Warlimont eine dezidierte Meinung: Schröder „hat in der SPD nichts mehr verloren“, sein Verhalten stehe den Werten und der Grundhaltung der SPD diametral entgegen. Auch wenn die Menschen nach Warlimonts Meinung durchaus zwischen Scholz und der SPD auf der einen, und dem Ex-Kanzler Schröder auf der anderen Seite unterscheiden könnten, „ich würde ihn gerne aus der Partei werfen können“.

Josef Lerchl, 3. Bürgermeister in Allershausen, ist da viel zurückhaltender: Schröders Kanzlerschaft sei „ein großer Dienst für Deutschland“ gewesen, sein Engagement bei Gazprom durchaus im Sinne der Brückentechnologie bis zur Energiewende gewünscht. Jetzt freilich, so Lerchl, wäre es „wünschenswert“, dass Schröder dieses Engagement „überdenkt“. Ob Schröder aus der SPD ausgeschlossen werden sollte? „Vielleicht dauert es bei älteren Leuten ja länger und er ändert seine Meinung doch noch“. Man solle Schröder noch Zeit geben.

Beate Frommhold-Buhl: Gebt ihm noch eine letzte Chance...

Gar kein Verständnis kann Beate Frommhold-Buhl für Schröder aufbringen. „Ich verstehe das Zögern nicht“, sagt die Neufahrner SPD-Vorsitzende, Gemeinde- und Kreisrätin. Und: „Ich habe jede Achtung vor ihm verloren“, geht Frommhold-Buhl mit dem Ex-Kanzler hart ins Gericht. Ob sein Verhalten der SPD schade, sei schwer zu beurteilen. Bevor man Schröder aus der SPD ausschließe (was gar nicht so einfach sei), sollte man ihn erst noch einmal anhören, ihm die Chance geben, sich zu äußern und von Putin zu distanzieren.

Kein gutes Haar an dem Verhalten von Gerhard Schröder lässt Juso-Kreischef Michael Firlus: Es sei „längst überfällig“, dass Schröder seine Posten aufgibt. Schröder scheine momentan noch versuchen, durch seine auf eigene Faust initiierten sogenannten „Vermittlungsversuche“, seine engen Beziehungen zur russischen Führung in ein besseres Licht zu rücken. Persönlich sei er für einen Parteiausschluss Schröders. Es habe in den letzten Monaten mehr als genug Zeitpunkte in der Eskalation gegenüber der Ukraine gegeben, welche Anlass hätten sein müssen, „dass er Konsequenzen zieht und sich klar von Putin und seinem Regime distanziert“. Schröders Verhalten schade der SPD definitiv. Es sei „beschämend“, dass sich Schröder noch als Sozialdemokrat bezeichne.

