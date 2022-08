Quälender Lärm vom Lagerplatz des Freisinger Bauhofs

Anlieger in Tuching total genervt

Der Lärm vom Lagerplatz des Freisinger Bauhofs nervt die Anwohner. Sie fordern eine Absiedlung. Doch so schnell geht das nicht.

Freising – „Stellen Sie sich vor, man kippt eine Baggerschaufel voller Pflastersteine in eine stählerne Mulde.“ Dabei klingelt es einem arg in den Ohren – wie das bei den Anwohnern der Tuchinger Straße in Freising häufiger der Fall ist. Die Lärmquelle, die den Tuchingern den letzten Nerv raubt und sie zeitweise „aus ihren Gärten treibt“, wie Anlieger Bernhard Fritz schildert, ist der Lagerplatz des städtischen Bauhofs. Mehrere Anwohner der Tuchinger Straße haben sich jetzt zusammengetan und fordern als „Maximallösung“ eine Verlegung des Lagerplatzes. Eine solche ist, zumindest kurzfristig, nicht in Sicht, wie Stadt-Sprecherin Christl Steinhart auf Anfrage mitteilt. Aber die Sorgen der Bürger nehme man „sehr ernst“. Man sei bereits um Verbesserungen der Situation bemüht – ein Fachbüro sei eingeschaltet worden.

Die Anlieger haben schon 90 Dezibel gemessen

Luftlinie ist der Lagerplatz etwa 150 Meter von den Häusern an der Tuchinger Straße entfernt. Um die enormen Lärmspitzen einzudämmen, die beim Verladen von Baumaterial, dem Knallen von Ladeklappen und Absetzen von Radladerschaufeln entstehen – laut Fritz bis zu 90 Dezibel – reicht diese Distanz nicht. „Der Lärm nimmt zu und unsere Lebensqualität sinkt immer weiter ab. Wir können uns manchmal nicht mehr im eigenen Garten aufhalten“, berichtet Fritz. Seit Jahren versuche man, die Verlegung des Lagerplatzes zu bewirken – „aber die Stadt bewegt sich hier leider nur im Schildkrötenmodus“, wie Fritz formuliert.

Eine Auslagerung wird noch Jahre dauern

Doch für die Tuchinger gibt es ein Licht der Hoffnung, wenn auch ein schwaches. Man prüfe „mit der bereits in Erarbeitung befindlichen Neuauflage des Flächennutzungsplanes auch geeignete, neue Standorte für eine Auslagerung des Bauhofes mit Lagerplatz“, berichtet Steinhart. Das habe man auch den Anwohnern – unter anderem 2021 bei einem Ortstermin – mitgeteilt. „Die Planungen und vor allem eine Auslagerung werden aber noch einige Jahre in Anspruch nehmen“, räumt Steinhart ein, „es wäre also verfehlt, Hoffnungen auf eine kurzfristige Verlegung des Lagerplatzes in Tuching zu wecken“.

Ein Fachbüro führt Lärmmessungen durch

Um den Baustellenverkehr zum Lagerplatz Tuching zu minimieren und weitere „zeitnahe Verbesserungen“ für die Anlieger zu erwirken, bemühe sich die Stadt aber außerdem um zusätzliche Zwischenlagerflächen für Aushubmaterial. Steinhart: „Insbesondere die Lieferung und das Umladen von Pflastersteinen bedeuten temporär Lärm, solange die Baustellensituation andauert.“ Die Verwaltung habe außerdem ein Fachbüro mit einer lärmtechnischen Bewertung für den Betrieb des Lagerplatzes beauftragt, „um gegebenenfalls auch geeignete bauliche Schutzmaßnahmen entwickeln zu können, soweit dies aufgrund der Bewertung erforderlich wird.“

Über die Messungen für dieses Lärmgutachten jetzt im Juli seien die Anlieger informiert und zur Teilnahme eingeladen worden. Steinhart: „Sie sollten schließlich persönlich erläutern und darstellen können, was sie am meisten stört, um die Situation unter anderem in Simulationen nachzustellen.“ Die Auswertung der Daten und die Bearbeitung des Gutachten seien derzeit beim Fachbüro in Arbeit. Die Stadt-Sprecherin betont: „Die Ergebnisse werden zeigen, ob und auf welche Weise Geräuschemissionen durch bauliche Maßnahmen reduziert werden können.“

Fremdfirmen wurde bereits gekündigt

Ein weiterer schwacher Trost für die lärmgeplagten Bürger: Immerhin seien die Arbeiten auf dem Lagerplatz rein auf die Öffnungszeiten (montags bis donnerstags von 7 bis 11.30 sowie von 13 bis 15.30 Uhr; freitags von 7.15 bis 11.15 Uhr) begrenzt worden. Und: Die früher übliche Nutzung des Lagerplatzes durch Fremdfirmen, die in Freising im Auftrag der Stadt mit Bauarbeiten tätig sind, sei mit einem Auslaufen der Pachtverträge zum 1. Januar 2022 beendet worden, wie Steinhart informiert. Einzig eine Kanalbaufirma nutze den Lagerplatz gemeinsam mit dem Bauhof weiter für eine zügige Bereitstellung der erforderlichen Materialien, etwa bei der Erstellung von Hausanschlüssen. In Notfällen wie Kanaleinbrüchen könne es dabei in seltenen Ausnahmefällen zu „kurzzeitigen Aktivitäten außerhalb der dargestellten Arbeitszeiten kommen“, so Steinhart.

Auch der Untergrund des Lagerplatzes treibt die Tuchinger um

Die Anlieger treibt aber noch ein Problem um. Der Lagerplatz ist über der früheren Mülldeponie errichtet worden. Man fürchtet, mit dem bei den Arbeiten aufgewirbelten Staub auch Schadstoffe einzuatmen. Fritz: „Der Bauhof ist deckungsgleich auf der früheren Deponie. Ich möchte nicht wissen, was da noch alles drin ist.“ Eine Staubentwicklung sei leider nicht ganz zu verhindern, erklärt Steinhart hierzu, „mit möglichen Verunreinigungen aus tiefer gelegenen Erdschichten“ sei aber nicht zu rechnen.

Dass die Freisinger Stadtverwaltung hier „redlich bemüht“ sei, erkennt Fritz durchaus an. Allerdings: „Alle Bemühungen werden nicht greifen, wenn der Lagerplatz nicht wegkommt“.

