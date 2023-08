VCD Freising kämpft weiter für ein Radgesetz in Bayern: „Wir müssen am Ball bleiben“

Packen wieder an: Vilmar Eggersdorfer (Beisitzer), Andreas Kagermeier (Schatzmeister) Jürgen Maguhn (Beisitzer), Bernhard Sturm (2. Vorsitzender) Emilia Kirner (Beisitzer), Alfred Schreiber (1. Vorsitzender) und Franz Gabler (stellvertretender Vorsitzender des VCD-Landesverbands). © Lehmann

Der Verkehrsclub Deutschland-Kreisverband Freising will den Weg zum Radgesetz weiter beschreiten. Der VCD sieht sich als starker Motivator.

Freising – „Das ist wie bei der Dritten, wir müssen halt weiter am Ball bleiben!“ So fasste Andreas Kagermeier vom Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kreisverband Freising, den „mühsamen und langen Weg“ zu einem bayerischen Radgesetz zusammen. Allerdings, und auch das betonte Kagermeier, wäre die CSU ohne den bayerischen Radentscheid nie auf die Idee gekommen, ein eigenes „Gesetzchen“ zu machen.

Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung im Haus der Vereine ging es aber natürlich auch um klassische Freisinger Themen wie Fahrradwege, die plötzlich enden oder ein gefühlt ständig defekter Aufzug am Bahnhof.

Für Kagermeier ist eines völlig klar: „Die Ablehnung des Radentscheids war eine Haarspalterei.“ Denn trotz der höchst erfolgreichen Sammlung voriges Jahr von 100 000 Unterschriften in Bayern war die Zulassung aus formalen Gründen abgelehnt worden, was Kagermeier zwar schon befürchtet hatte, aber freilich nicht nachvollziehen kann. „Da ist ein langer Atem gefragt, um an diesem dicken Brett weiter bohren zu können“, betonte der Schatzmeister des Freisinger Kreisverbands.

Der Teilerfolg

Ein Teilerfolg sei es allerdings trotzdem gewesen, denn der Druck, der durch die Volksbegehren-Initiative „Radentscheid Bayern“ entstanden sei, habe für eine überraschende Bewegung bei der CSU gesorgt. Zwar sei das „CSU-Radgesetzchen“ für Kagermeier äußerst mangelhaft, auch weil ersichtlich sei, dass mit „heißer Nadel gestrickt“ worden sei. Dennoch stelle es eine latente Verbesserung – wenn auch mit deutlichem Nachbesserungsbedarf – dar.

Was in dem CSU-Gesetzentwurf grundlegend fehle: Die Vision Zero, also null Verkehrstote, und die grundsätzlich veränderte Rolle der staatlichen Institutionen als Beförderer von Fahrradfreundlichkeit. Eine weitere Optimierung des aktuellen Gesetzentwurfs der CSU – darüber war sich der Kreisverband Freising einig – sei letztendlich nur möglich, wenn sich die politischen Mehrheitsverhältnisse bei den kommenden Landtagswahlen verändern. „Wir haben viel gemacht und auch viel geschafft“, betonte anschließend der Vorsitzende Alfred Schreiber. Unter anderem sei der ÖPNV ein zentrales Thema im vorigen Jahr gewesen. Dass die Freising-Garching-Linie „brummt“ sei überaus erfreulich und zeige den hohen Bedarf.

Viele wichtige Themen

Weitere Themen, die den VCD beschäftigt haben: die Schlüterbrücke, die Event-Arena, die Bahnhöfe Freising und Moosburg – und das Thema Barrierefreiheit in Bahnhöfen generell. Diesbezüglich sei vor allem der höchst anfällige Aufzug im Bahnhof Freising ein Dauerbrenner – aber nicht etwa, weil er ständig defekt sei. Das größere Problem: Es fehle ein zweiter Aufzug, sofern es keine Rampenlösung gibt, der dann eben die Barrierefreiheit ermögliche und die Teilhabe absichere.

Der Stand aktuell: Wird der Aufzug am Freisinger Bahnhof gerichtet, kann halt kein Rollstuhlfahrer verreisen. Dieses Phänomen, dass an Aufzügen jeglicher Art an Bahnhöfen gespart wird, kenne Schreiber nur zu gut. Selbst in Großstädten wie München gebe es an einzelnen Bahnhöfen nur einen einzigen Lift für Menschen mit Gehbehinderungen.

Was auch anstand: Neuwahlen. Die allerdings verliefen zackig, denn der Großteil des Vorstandes wollte weitermachen. Einzige Änderung: Der langjährige Besitzer Karl Auerswald ist aus persönlichen Gründen ausgeschieden, dafür ist nun neu an Bord Emilia Kirner.

Weiterhin werden Alfred Schreiber als 1. Vorsitzender und Bernhard Sturm als 2. Vorsitzender die Geschickte des Vereins lenken, während Andreas Kagermeier nach wie vor die Kasse führt. Beisitzer sind Jürgen Maguhn, Vilmar Eggerstorfer und Emilia Kirner.

Maria Martin