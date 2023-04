Radklimatest zeigt: Bürger sehen Freising auf einem guten Weg - aber es gibt noch Luft nach oben

Der lokale Radentscheid Freising hatte mit den im Herbst 2021 eingereichten knapp 5000 Unterschriften eine bessere Berücksichtigung der Bedürfnisse von Radfahrenden im Stadtgebiet reklamiert. Symbolbild: dpa © Frank Rumpenhorst

Wie gut ist das Radklima in Freising? Darüber haben die Bürger abgestimmt. Die Ergebnisse motivieren zu weiteren Schritten.

Freising – Von September bis November 2022 konnten Radfahrende in Deutschland über das Radklima in ihren Städten und Gemeinden abstimmen. Auch in Freising haben sich – nicht zuletzt aufgrund der Bewerbung durch den ADFC-Kreisverband Freising – 217 Personen an der Umfrage beteiligt. Während in vielen bayerischen Kommunen die Bewertungen meist auf dem Niveau von 2020 stagnierten, und Bayern im Vergleich zu anderen Bundesländern immer noch unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielte, wurde der Stadt in einigen Bereichen deutliche Verbesserungen attestiert. „Damit honorieren die Abstimmenden die Anstrengungen der Stadt, das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel stärker zu berücksichtigen“, schreibt Andreas Kagermeier als Beauftragter des Radentscheids.

Viele Maßnahmen

Der lokale Radentscheid Freising hatte mit den im Herbst 2021 eingereichten knapp 5000 Unterschriften eine bessere Berücksichtigung der Bedürfnisse von Radfahrenden im Stadtgebiet reklamiert. Die Stadt hat daraufhin mit dem Radentscheid Freising im Frühjahr 2022 einen Vertrag geschlossen, in dem eine Vielzahl von konkreten Maßnahmen für die nächsten fünf Jahre vereinbart worden sind“, erinnert Kagermeier. Erste Anstrengungen wie etwa die Umgestaltung der Karlwirt-Kreuzung oder Fahrradständer an der Luitpoldhalle wurden bereits realisiert.

Positive Entwicklung

Dieses Engagement der Stadt spiegelt sich auch in einigen Ergebnissen des Radklimatests wieder. „Am deutlichsten fällt die Verbesserung in der Wahrnehmung bei der Frage nach ,Fahrradförderung in jüngster Zeit’ aus“, berichtet Kagermeier. Hier haben sich die durchschnittlichen Bewertungen in Schulnoten von 4,8 im Jahr 2018 über 3,9 im Jahr 2020 auf 3,1 im Jahr 2022 signifikant zum Positiven hin verändert.

Die Einführung der kommunalen Lastenleihfahrräder im Sommer 2022 schlägt sich in der Bewertung bei der Frage nach öffentlich zugänglichen Leihfahrrädern mit einer Verbesserung von 5,1 im Jahr 2020 auf 3,7 im Jahr 2022 ebenfalls nieder, auch wenn „normale“ Leihfahrräder wie etwa das MVG-Rad in München immer noch nicht eingeführt sind.

Sprung nach vorne

Das erste Mal seit 2012 schneidet Freising leicht überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Städten in der Größenklasse 20 000 bis 50 000 Einwohner ab. Auch wenn erst einige wenige Maßnahmen für die Fahrradinfrastruktur umgesetzt sind, hat sich nach Ansicht der Befragten, das Sicherheitsgefühl beim Radfahren in der Stadt von 4,4 im Jahr 2020 auf 3,9 im Jahr 2022 verbessert.

„Möglicherweise hat auch die durch den Radentscheid Freising beförderte öffentliche Diskussion über Sicherheit bei Radfahren dadurch beigetragen, dass die gegenseitige Rücksichtnahme und Achtsamkeit zugenommen hat“, mutmaßt Kagermeier. „Dies wäre ein schöner Hinweis, dass Freising auf einem guten Weg zu einem fahrradfreundlichen Klima ist.“

Im Vergleich zu anderen bayerischen Kommunen konnte Freising mit dieser starken Verbesserung von Platz 38 von 49 Städten (2020) auf Platz 12 von 47 Städten in der Wertung im Jahr 2022 vorrücken.“ Der Beauftragte weiter. „Allerdings wird nach wie vor noch eine Reihen von deutlichen Schwachpunkten gesehen“, betont Kagermeier. Schlecht bewertet wird insbesondere die Führung an Baustellen mit der Note 4,8 sowie mit der Note 4,6 bei der Falschparkerkontrolle auf Radwegen und Schutzstreifen.

Besserung tritt ein

„Die Freisinger honorieren das Engagement der Stadt für eine Verbesserung des Radverkehrs und zeigen, dass sich die Verhältnisse zu bessern beginnen“, bilanziert Kagermeier. Mit der Beteiligung des lokalen Radentscheids Freising am landesweiten Radentscheid Bayern wollen wir darauf hinwirken, dass sich auch die Rahmenbedingungen für die Kommunen durch entsprechende Unterstützung durch die Staatsregierung verbessern.

„Dabei sollen insbesondere auch Radrouten in Gemeindeteile und Nachbargemeinden, die in der Verantwortung des Freistaats liegen, bequem und sicher befahrbar werden“, sagt Emilia Kirner (ÖDP), Vertreterin des städtischen Radentscheids Freising und lokale Sprecherin beim aktuell laufenden Radentscheid Bayern. Mit der Beteiligung von Freisingerinnen an der Radsternfahrt nach München sei ein Zeichen gesetzt worden, dass die Staatsregierung in der Verantwortung stehe, die Rahmenbedingungen für das Radfahren im Freistaat in den nächsten Jahren deutlich zu verbessern.

„Schönes Ergebnis“

Andreas Kagermeier (VCD) bremst die Euphorie aber: „Auch wenn die Verbesserung der Wahrnehmung durch die Radfahrenden in der Stadt Freising ein schönes Ergebnis darstellt, ist in manchen Bereichen bei Radwegen und Abstellanlagen im Vergleich zu führenden Städten in Deutschland schon noch Luft nach oben.“ Das signalisiere der eher mediokre Gesamtzufriedenheitswert von 3,8. „Gleichzeitig hoffen wir, dass die Stadt Freising auch bei knapper werdenden Mitteln nicht nachlässt in ihrem Bemühen, noch bestehende Herausforderungen bei der Förderung des Radverkehrs auch weiterhin zügig anzugehen.“ ft

