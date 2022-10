Leuchtturmprojekt oder Luxus? Radschnellweg von Freising nach Garching wird zum Streitthema

Radschnellwege sollen den Umstieg vom Auto aufs Rad oder E-Bike schmackhaft machen. Im Kreisausschuss gingen die Meinungen über die Strecke von Freising nach Garching auseinander. © dpa

Leuchtturmprojekt oder purer Luxus? Im Freisinger Kreisausschuss prallten die Meinungen über den Radschnellweg von Freising nach Garching aufeinander.

Freising – Landrat Helmut Petz warb bei der Ausschusssitzung am Donnerstag inständig dafür, das Projekt „Radschnellverbindung“ von Freising nach Garching voranzutreiben. Selbst eine Übernahme der Sonderbaulast, sprich die Trägerschaft und damit den Löwenanteil der Kosten, die einer Schätzung zufolge je nach Variante zwischen elf und 20 Millionen Euro liegt, zu übernehmen, konnte sich Petz vorstellen. Auch dass es deutlich weniger staatliche Fördermittel für den Radschnellweg geben soll, schreckte den Landrat nicht. Statt 80 Prozent, wie erhofft, ist nur mit etwa 35 Prozent an staatlichen Fördermitteln zu rechnen.

Die Debatte

Unabhängig davon erklärte Petz: „Es ist eine Herzensangelegenheit von mir.“ Kritiker wie Rainer Schneider (FW) oder Johann Stegmair (CSU) rieten dringend und zwingend davon ab. Schneider sagte, dass seiner Freien-Wähler-Fraktion bei der Höhe der Kosten „nicht mehr so ganz wohl sei“. Die Übernahme der Sonderbaulast lehnte er kategorisch ab.

Stegmair schlug in die gleiche Kerbe. Der Landkreis solle die Finger von der Übernahme der Sonderbaulast lassen, zuständig sei das staatliche Bauamt. Außerdem störte er sich an der geringeren Förderung. „Der Freistaat spatzt sich ab“, monierte Stegmair. Parteifreund Manuel Mück kündigte an: „Wir stimmen dem Ganzen nur zu, wenn es die höchstmögliche Förderung gibt.“ Außerdem gab er zu bedenken, dass es bereits eine Radwegeverbindung von Freising nach Garching und München gebe. An der Isar entlang nämlich. Insofern habe der Schnellradweg keine Priorität.

Befürworter wie Johannes Becher und Robert Wäger (Grüne) oder Sebastian Thaler (SPD) sahen das komplett anders. Für Thaler handelt es sich um ein „Leuchtturmprojekt“. Eines, mit dem man die Leute „weg von der Straße und aufs Fahrrad bringen“ könne. Wäger fand, dass junge Leute „genau diese Art Weg nachfragen“ würden. Und zwar, um mit dem Fahrrad schnell zur Arbeit oder an die Universität zu kommen. „Das ist nicht in erster Linie etwas für Freizeitradler“, unterstrich Wäger. Becher warnte ausdrücklich davor, den Radschnellweg „auf den Sankt-Nimmerleinstag zu verschieben“.

Der Kompromiss

Eine Mehrheit für eine „Übernahme der Sonderbaulast“ schien am Ende der Debatte nicht mehr möglich. Einen entsprechenden Passus in der Beschlussvorlage hat man ersatzlos gestrichen. Der Vorschlag zur Güte des Landrats lautete daraufhin: „Wir beauftragen die Planungsleistungen und dann schauen wir weiter.“ 70.000 Euro kann die Kreisverwaltung für die weitere Planung in die Hand nehmen. Das hat der Ausschuss mit 9:5 so beschlossen.

Alexander Fischer

