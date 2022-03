Räte sagen Nein: Keine weiteren verkaufsoffenen Sonntage in Freising

Von: Andreas Beschorner

Ein Riesenansturm auf die Innenstadt herrschte beim verkaufsoffenen Sonntag am vergangenen Wochenende. Dennoch wollte der Finanzausschuss keine weiteren Termine genehmigen. Jetzt hat der Stadtrat das letzte Wort. © Michalek

Weitere verkaufsoffene Sonntage wird es in Freising nicht geben. Diese Entscheidung fiel im Finanzausschuss äußerst knapp.

Freising – Wenn die Palmdult und die Kirchweihdult ist, dann gibt es in der Freisinger Innenstadt verkaufsoffene Sonntage. Und dabei wird es wohl bleiben. In einer knappen Entscheidung lehnte der Finanzausschuss einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag in der Altstadt ab. Die endgültige Entscheidung liegt freilich beim Gesamt-Stadtrat, wenn der dann über die neue Verordnung berät.

Hanna Sammüller-Gradl, die Leiterin des Rechtsreferats der Stadt Freising, hatte erläutert, dass man die derzeit geltende Verordnung sowieso überarbeiten hätte müssen, weil sie in einigen Punkten missverständlich gewesen sei. In diesem Zusammenhang habe man auch den Antrag von FDP-Stadtrat Jens Barschdorf überprüft, zur Förderung des Einzelhandels und der Gastronomie weitere verkaufsoffene Sonntage zu ermöglichen.

Charmante Idee: Verkaufsoffen an den Rosentagen

Zwei Versionen der neuen Verordnung legte Sammüller-Gradl am Montag dem Finanzausschuss vor. Da war die „weitergehende“ Verson, die neben den beiden bisherigen verkaufsoffenen Sonntagen (auf Antrag) einen dritten verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt ermögliche – und zwar zu den Rosentagen, die dann eben an einem Sonntag stattfinden würden.

Und dann sollte es noch die Chance für einen vierten verkaufsoffenen Sonntag im Jahr geben – und zwar entweder in den Clemensängern, am Steincenter oder an den Schlüterhallen, vorausgesetzt, dort gebe es ein besonderes Event. In Kurzform: „3 + 1“. Und da war die zweite Version, die wie bisher an den beiden Dultsonntagen zwei verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt ermögliche – „2 + 0“ also. Reinhard Fiedler (FSM) betonte, solche verkaufsoffene Sonntage seien ein wichtiger Baustein für die Akzeptanz der Innenstadt, würden auch Bürger aus dem gesamten Landkreis anlocken.

Fiedler: Keine Klimmzüge für die Fachmarktzentren machen

Freilich: Für die Fachmarktzentren müsse man keine Klimmzüge machen, weshalb Fiedler eine „Mischung“ vorschlug: drei verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt (also „3 + 0“, wie er sagte). Dem konnte sich auch Robert Weller (FW) anschließen: Verkaufsoffene Sonntage förderten die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, die Sache mit dem dritten verkaufsoffenen Sonntag zum Rosentag habe einen gewissen „Charme“. Eva Bönig (Grüne) fand den Sonntag ein „schützenswertes Gut“, sie lasse maximal noch über einen verkaufsoffenen Sonntag am Rosentag mit sich reden.

Guido Hoyer (Linke) hielt es als Gewerkschaftler mit der Stellungnahme von ver.di, lehnte einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag ab. Schließlich habe man „unendlich viele verkaufsoffene Samstage“. Er plädiere für die bisherige Regelung „2 + 0“.

Bisherige Regelung wurde schließlich beibehalten

Richard Grimm (FW) betonte, für Fachmarktzentren „draußen“ brauche man solche Tage nicht. Für ihn wäre es in Ordnung, es bei zwei verkaufsoffenen Sonntagen zu belassen. Fiedler ergänzte, die Gastronomen und Einzelhändler müssten ja an diesen Sonntagen nicht öffnen, aber als Stadt sollte man ihnen zumindest die Chance eröffnen.

Bei der Abstimmung fiel die Version „3 + 1“ mit Pauken und Trompeten durch (0:13 Stimmen). Der Vorschlag von Fiedler, also die „3 + 0“-Regelung, wurde knapp mit 6:7 Stimmen abgelehnt. Blieb noch die bisherige, also die „2 + 0“-Regelung, die dann mit 12:1 Stimmen dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen wurde.

