Drohendes Aus für Real-Märkte: Das sagt der Konzern über Freising

Die Supermarktkette Real wird es in ihrer heutigen Form wohl nicht mehr lange geben. Unsere Zeitung hat sich nach der Zukunft der Freisinger Filiale erkundigt.

Das Schicksal des Real-Markts in Freising steht in den Sternen. Wie berichtet, steht die ganze Kette vor dem Aus. Betroffen sind demnach alle 277 Filialen in Deutschland. Rund 40 davon stehen komplett vor der Schließung, die anderen sollen an Kaufland, Edeka, Rewe und Globus übergehen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung, wie es mit dem Markt an der Angerstraße weitergehen soll, gab es von der zuständigen Metro-Gruppe keine Auskünfte. „Leider können wir uns zu einzelnen Standorten nicht äußern, da wir uns im laufenden Verkaufsprozess befinden“, hieß es vonseiten eines Sprechers.

