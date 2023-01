Geflüchtete ziehen jetzt ins frühere Freisinger Impfzentrum ein

Gerade noch Impfzentrum gewesen, soll das Stabsgebäude in Kürze zur Flüchtlingsunterkunft werden. © Lehmann

Das Landratsamt hat eine Alternative für die Erstaufnahme von Geflüchteten gefunden: Ein Gebäude, das schon oft gute Dienste geleistet hat.

Landkreis – Gute Nachrichten für die Kinder und Jugendlichen der Realschule Gute Änger: Ihre Turnhalle, die aktuell als Flüchtlingsunterkunft benötigt wird, kann demnächst wieder für den Sportunterricht genutzt werden. Das teilte Robert Stangl, Sprecher des Landratsamts, mit.

Möglich ist das, weil das Landratsamt bis Ende Januar das jüngst geschlossene Corona-Impfzentrum im Stabsgebäude der früheren Stein-Kaserne zu einer Erstaufnahmeeinrichtung umbaut. „Ab dem 1. Februar können dort Flüchtlinge untergebracht werden“, erklärt Stangl in einer Pressemitteilung.

Am 5. Januar kamen 50 Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern an

Immer noch werden dem Landkreis Freising viele Asylbewerber und ukrainische Schutzsuchende zugewiesen. Weil die vorhandenen dezentralen Unterkünfte des Landkreises nicht ausreichten, um den vielen Menschen ein Dach über dem Kopf zu geben, musste im Dezember die Turnhalle in der Freisinger Realschule zur Erstaufnahmeeinrichtung umfunktioniert werden. Am 5. Januar waren in der Halle erstmals 50 Personen aus verschiedenen Nationen untergekommen.

„Bereits am 11. Januar konnten allerdings 28 Personen in dauerhafte dezentrale Flüchtlingsunterkünfte umverteilt werden“, berichtet Stangl. Am Mittwoch, 18. Januar, werden die verbleibenden Personen ebenfalls in neue geschaffene Unterkünfte umziehen, sodass die Turnhalle ab dem 19. Januar vorerst nicht belegt ist.

In Hallbergmoos sollen 250 Geflüchtete unterkommen

Ob die Halle nochmals gebraucht wird, hängt derzeit davon ab, wann die Regierung von Oberbayern dem Landkreis das nächste Mal Flüchtlinge zuweist. „Auf jeden Fall können wir sie zeitnah wieder dem Schulbetrieb und den Vereinen zur Verfügung stellen.“ , betont Landrat Helmut Petz. „Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen Hilfsorganisationen für die Mithilfe und bei allen Nutzern der Turnhalle für ihr großes Verständnis bedanken.“

Um Verständnis warb Petz am Mittwochabend auch in Hallbergmoos. Dort sollen in einem Bürokomplex im Gewerbegebiet demnächst rund 250 Geflüchtete Platz finden. Die Nachricht hatte in der Gemeinde hohe Wellen geschlagen – so hoch, dass der Landrat in der Gemeinderatssitzung Rede und Antwort stand.

