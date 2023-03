Regenbogenpastoral: Freising ist Pilotstandort für Projekt „queere Kirche“

Infos zur Regenbogenpastoral: (v. l.) Michael Brinkschröder, Marina Freudenstein und Florian Heinritzi. © Lehmann

Das Erzbistum München und Freising ein neues Projekt gestartet: die Regenbogenpastoral. Pilotstandort ist das KBW Freising.

Freising – „Ja, es tut sich was in der katholischen Kirche“, bestätigte Michael Brinkschröder, Projektleiter Regenbogenpastoral der Erzdiözese München und Freising, und meinte damit die durch den Synodalen Weg angestoßene Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, die bald möglich sein soll.

Um die Anliegen queerer Katholiken besser zu berücksichtigen sowie Austausch und Beratung für Menschen aus der LSBTI-Gemeinde anzubieten, hat nun das Erzbistum München und Freising ein neues Projekt gestartet: die Regenbogenpastoral. Eines der Ziele: Das Thema „queere Kirche“ in die Pfarreien und die kirchlichen Einrichtungen zu tragen. Das Kreisbildungswerk (KBW) Freising wurde dafür ausgesucht, um als Pilotstandort mit einigen Veranstaltungen vorzufühlen, wo der Bedarf sein könnte.

Geschlechtervielfalt entdeckt

„Die Kirche hat die Geschlechtervielfalt entdeckt, und will das nun in die Fläche bringen“, erklärte die KBW-Geschäftsführerin Marina Freudenstein bei einer Pressekonferenz. Zwar sei das KBW-Programm stark nachfrage-orientiert, allerdings könne halt auch nicht immer dem „Mainstream hinterhergelaufen“ werden, so Freudenstein: „Es gibt Themen, die einfach wichtig sind. Und man muss auch mal die Finger in die Wunde legen.“ Was sie sich wünscht: „Ich hoffe auf eine Öffnung des Themas durch diese Veranstaltungsreihe. Ich bin sehr gespannt.“

Das Thema Homosexualität und Queer stünde laut Michael Brinkschröder, dem Projektleiter Regenbogenpastoral der Erzdiözese München und Freising schon länger Zeit im Fokus der Erzdiözese. Allerdings sei durch Corona auch hier vieles zum Erliegen gekommen. Jetzt jedoch nehme die Sache wieder Fahrt auf.

Die Aufgaben der Regenbogenpastoral seien laut Brinkschröder durchaus komplex und vielfältig: Etwa ein Hineinwirken in die Kirche selbst oder aber ein Hinaustragen der Themen in die Öffentlichkeit. Und hier kommen vor allem die Bildungswerke wie eben das Freisinger KBW in Spiel, die sich dann aus einem umfangreichen Pool an Themenvorschlägen bedienen können. Themen wie etwa: „Alles Gender oder was? Hat Gott mehr als zwei Geschlechter erschaffen?“ oder „Verschafft mir Recht – Kriminalisierung von LGBT und die katholische Kirche“.

Der große Schritt

Mit drei Vorträgen geht das KBW einen großen Schritt in puncto LSBTI in der katholischen Erwachsenenbildung – und zwar als erster Pilotstandort der Diözese. Von hier aus soll das Thema in die Fläche gebracht werden, auch um die Kirche vor Ort, wie auch die einzelnen Gemeinden, zu sensibilisieren.

Was Brinkschröder ganz klar formulierte: „Menschen mit total anderer Meinung werden da nicht kommen, aber es gibt einen riesigen Informationsbedarf, etwa bei Eltern.“ Für wen die KBW-Veranstaltungen noch interessant sein könnten: Seelsorger, Lehrkräfte und die LSBTI-Gemeinde. Hier beruhigte Brinkschröder das KBW: „Sollten sich die Veranstaltungen erst einmal nicht tragen, sind die Mittel da, um einen Ausfall zu finanzieren.“

Die Triebfeder

Eine starke Triebfeder für das Pilotprojekt war neben Brinkschröder übrigens auch der theologische Referent des KBW, Florian Heinritzi, der zusammen mit dem Projektleiter Regenbogenpastoral an den Feinheiten für Freising gebastelt hat. Weshalb jetzt zügig in diese Richtung gegangen werden müsse, beschrieb Brinkschröder so: „Irgendwann müssen sich die Pfarrgemeinden mit diesen Themen auseinandersetzen, dann ist es gut, wenn sie sich jetzt schon mal darüber informieren.“

Richard Lorenz

Gut zu wissen Die nächsten Veranstaltungen im Rahmen des Pilotprojekts finden am 19. April und 10. Mai im KBW Freising stat. Am 19. April wird es um das Thema „Lebensgeschichten schwuler katholischer Männer, die nach Paragraph 175 StGB verurteilt wurden“ gehen, am 10. Mai um „Katholische Perspektiven auf Geschlechter“. Der erste Vortrag hat bereits stattgefunden. Weiter Informationen unter www.bildungswerk-freising.de.

