Regionaler Arbeitsmarkt weiter im Aufwind, Arbeitgeber halten am Personal fest

Teilen

„Die Stimmung auf dem Arbeitsmarkt ist aktuell gut“: Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising. © AfA

Der Aufschwung auf dem Freisinger Arbeitsmarkt hält an. Die Arbeitslosenquote sinkt, die Job-Angebote nehmen zu.

Landkreis Freising – Die Lage auf dem regionalen Arbeitsmarkt hat sich erneut verbessert: Die Agentur für Arbeit registrierte im Mai in den Landkreisen Dachau, Ebersberg, Erding und Freising insgesamt 7369 Arbeitslose und somit 387 Personen weniger als im Vormonat. Damit sank die Arbeitslosenquote zuletzt um 0,1 Prozentpunkte auf einen Wert von 2,0 Prozent und nähert sich weiter ihrem Vorkrisenniveau an: Im Mai 2019 errechnete sich für die vier Landkreise eine Quote von 1,8 Prozent. Im Mai des vergangenen Jahres lag sie noch bei 2,5 Prozent.

Der Kommentar

„Seit Jahresbeginn sinkende Arbeitslosenzahlen und eine fallende Arbeitslosenquote – wir können eine anhaltende Belebung des Arbeitsmarkts in unserer Region beobachten“, bilanziert Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising. So meldeten sich im Mai 1928 Frauen und Männer neu arbeitslos – das waren wiederholt weniger Personen als noch im Vormonat. „Die Zahlen zeigen, dass die Betriebe an ihrem Personal festhalten und die Stimmung auf dem Arbeitsmarkt aktuell gut ist. Ob und inwieweit die stabile konjunkturelle Lage einer etwaigen Dämpfung durch den Ukraine-Krieg entgegenwirken kann und muss, bleibt jedoch weiter abzuwarten“, betont Nikolaus Windisch.

Personalnachfrage

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in der Region groß – und im Mai noch weiter angestiegen: In den letzten Wochen informierten die Unternehmen die Arbeitsagentur über 1086 neu zu besetzende Arbeitsstellen in den vier Landkreisen. Insgesamt befanden sich 6244 Angebote im Stellenpool der Agentur für Arbeit. Der Bestand an gemeldeten Stellen lag damit sogar deutlich über dem Vorkrisenniveau. Zum Vergleich: Im Mai 2019 waren insgesamt 5193 offene Stellen gemeldet.

Ein genauer Blick auf die Zahlen verrät auch, dass die Betriebe vor allem gut ausgebildete Arbeitskräfte suchen: So richten sich mit 4836 Stellen rund 77 Prozent der gemeldeten Arbeitsangebote an Fachkräfte. Diesem Fachkräftebedarf begegnet die Agentur für Arbeit Freising mit einer Vielzahl an Qualifizierungen und Weiterbildungen – von Kundinnen und Kunden aber auch von Beschäftigten im Betrieb. „Wir beraten Unternehmen ganz individuell und entlasten diese bei Weiterbildungsvorhaben auch finanziell“, erläutert Nikolaus Windisch.

Ausbildungsmarkt

Vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs legt die Agentur für Arbeit Freising auch ihren Fokus auf die Erstausbildung: Spätestens jetzt sei es an der Zeit, heißt es in der Mai-Bilanz, dass sich ausbildungsinteressierte Jugendliche mit der Berufsberatung der Arbeitsagentur in Verbin-dung setzen, um Ausbildungsangebote zu besprechen.

Denn zum Bewerben sei es noch nicht zu spät, heißt es im Agenturbericht: „Im Mai waren noch 1811 bei der Agentur für Arbeit gemeldete Ausbildungsstellen in den Landkreisen Dachau, Ebersberg, Erding und Freising vakant. Seit Beginn des Berufsberatungsjahrs 2021/22 am 1. Oktober 2021 haben die Unternehmen die Agentur für Arbeit über insgesamt 2880 zu besetzende Ausbildungsstellen informiert.

Im selben Zeitraum begaben sich 2362 Jugendliche mithilfe der Berufsberatung ihrer Arbeitsagentur auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz. Im Mai 2022 hatten davon 910 junge Leute noch keine berufliche oder schulische Perspektive gefunden. Noch gute Aussichten auf einen Ausbildungsplatz haben Personen, die sich unter anderem für Ausbildungen zu Kaufleuten im Einzelhandel, Verkaufsfachkräften, Handelsfachwirtinnen und -wirten, Lagerlogistik-Fachkräften, Kaufleuten in den Bereichen Büromanagement, Großhandelsmanagement sowie Spedition-/Logistikdienstleistung oder auch zu (Zahn-) Medizinischen Fachangestellten interessieren. Ebenso im Handwerk sind noch verschiedenste Ausbildungsplätze zu vergeben.

Landkreis Freising

Im Mai zählte die Agentur für Arbeit im Landkreis Freising 2450 Arbeitslose und damit 181 Personen weniger als noch im April 2022. Die Arbeitslosenquote sank entsprechend im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf ein Niveau von 2,2 Prozent. Im Mai vor einem Jahr lag sie noch bei 2,7 Prozent. Vor der Pandemie, im Mai 2019, errechneten sich für den Landkreis 1,9 Prozent.

Dem Arbeitgeber-Service der Freisinger Agentur meldeten die Unternehmen in den vergangenen Wochen 404 neu zu besetzende Arbeitsstellen im Landkreis. Damit befanden sich im Mai 2022 insgesamt 2137 offene Arbeitsangebote im Stellenpool der Agentur für Arbeit. Von diesen richten sich 1649 Angebote an Fachkräfte, 488 Stellen waren für Helferinnen und Helfer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Ausbildungsmarkt ist in Bewegung: Seit Beginn des Berufsberatungsjahrs am 1. Oktober 2021 informierten die Betriebe die Agentur für Arbeit Freising über 1027 zu besetzende Ausbildungsstellen im Landkreis. Davon waren im Mai noch 613 Stellen vakant. 759 ausbildungsinteressierte Jugendliche nahmen seit vergangenem Oktober das Beratungsangebot ihrer Arbeitsagentur wahr. 259 junge Leute waren im Mai noch auf der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz. (ft)