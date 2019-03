Rehkitz schwamm bis zum Freisinger Parkcafé – und wurde gerettet

Erst war es gefangen, dann stürzte es in die Moosach und wurde gerettet: Die Abenteuer eines Rehkitzes in Freising.

Freising – Für ein etwa einjähriges Rehkitz war der vergangene Samstagnachmittag Stress pur. Das Bambi hatte sich – wie berichtet – ins eingezäunte Außengelände des Kindergartens am Veitshof verirrt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Damit aber war das Abenteuer für das Tier noch längst nicht vorbei, wie Jagdpächter Josef Petz (72) und sein Sohn Thomas (38) berichten.

Nach der Flucht der Sturz in die Moosach

Petz war am Samstag zunächst zum Kindergarten geeilt, wo das kleine Reh nach stundenlanger Gefangenschaft immer panischer wurde – der Lärm vom benachbarten Kinderspielplatz trug dazu seinen Teil bei. Wie es das Reh geschafft hatte, in das Gelände zu gelangen, konnte nicht geklärt werden. Jetzt jedenfalls wurde es von allen Seiten ausgiebig bestaunt – und hatte vor lauter Aufregung bereits Schaum vor dem Maul. Zusammen mit der inzwischen angerückten Freisinger Feuerwehr entschloss man sich, ein Tor auszubauen – und das Reh, das laut Petz unverletzt war, flüchtete in Richtung Moosach. Damit endete am Wochenende der Einsatzbericht der Polizei – nicht aber die Strapazen für das Reh, das prompt in der Moosach landete – und bis in Höhe des Freisinger Parkcafès schwamm, eine Strecke von etwa 500 Metern.

Ein Retter springt ins Wasser

Dort entdeckte offenbar ein Gast das verzweifelte Tier. Der – noch unbekannte – Retter sprang in die Moosach und schleppte das Rehkitz ans Ufer. Über einen Bekannten hatten inzwischen auch Vater und Sohn Petz von der Reh-Rettung erfahren und fuhren sofort los zum Parkcafé. „Dort trockneten wir das Tier ab, luden es auf den Anhänger, deckten es gut ab und fuhren raus ins Vöttinger Moos, dem angestammten Revier des Tieres“. In der Nähe der Firma Freitag wurde das Reh dann freigelassen. Es hoppelte erleichtert von dannen – und ward nicht mehr gesehen.

Jagdpächter: Retter, bitte melden!

Josef Petz, der in Neustift das Hotel am Klostergarten betreibt, bittet jetzt den Helfer, sich bei ihm zu melden: „Ich möchte mich bei dem Mann bedanken und ihn ins Hotel einladen“, sagt Petz. „Der war ja ziemlich nass und daher gleich weg.“ Er findet den selbstlosen Einsatz des Retters „spitze“.

Weniger begeistert ist der Jagdpächter von Hundehaltern, die beim Spazierengehen ihre Vierbeiner von der Leine lassen und so das Wild – etwa am Weihenstephan Südhang und im Moos – in Stress versetzen. Ein Hund, mutmaßt Petz, dürfte auch der Auslöser dafür gewesen sein, dass das Reh ins Kindergarten-Gelände flüchtete.

Auch interessant: Reh aus Kanal gerettet.

Lesenswert außerdem: Mit Eisenpfahl fixiert: Totes Reh schockt Spaziergängerin