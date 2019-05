Ein Renault-Fahrer hat in Freising ein neunjähriges Mädchen auf seinem Fahrrad übersehen.

Freising – Von einem Autofahrer übersehen wurde am Sonntag gegen 9 Uhr auf der Erdinger Straße in Freising ein neunjähriges Mädchen. Ein 57-jähriger aus dem südhessischen Main-Taunus-Kreis war laut Polizei mit seinem Renault stadtauswärts gefahren und hatte beim Linksabbiegen das Kind übersehen, das in Begleitung ihrer Mutter auf dem Gehweg stadteinwärts radelte.

Kind kommt ins Krankenhaus

Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß leicht am Bein verletzt. Die Neunjährige wurde dennoch zur Beobachtung und weitergehende Untersuchungen ins Klinikum Freising gebracht.

In jüngster Zeit sind einige Rad-Unfälle in der Region passiert. In Osseltshausen stürzte ein Rentner mit seinem E-Bike schwer. Und in Freising endete der Sturz vom Rad für einen 82-Jährigen tödlich.