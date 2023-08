„Rentabel“ und „Café Etappe“ Freising: Hilfsangebot ist selbst in Not

Vor verschlossenen Türen stehen die Kunden von Rentabel derzeit nur an den Ruhetagen Montag und Mittwoch. Wie es mit dem Beschäftigungs- und Qualifizierungsbetrieb des Caritas-Zentrums Freising weitergeht, entscheidet sich in den nächsten Monaten. © Maria Martin

Das Gebrauchtwarenkaufhaus Rentabel und das Café Etappe, beides Einrichtungen der Caritas, fürchten um ihre Zukunft.

Freising/Erding – Die Gebrauchtwarenhäuser und Beschäftigungsbetriebe der Caritas Freising und Erding, „Rentabel“ sowie das Café „Genuss in Etappe“, bieten etwa langzeitarbeitslosen und psychisch kranken Menschen die Chance, wieder einen Job und damit eine Tagesstruktur zu bekommen. Wegen einer Finanzierungslücke droht dem Angebot nun möglicherweise das Aus. Der Caritas-Fachdienst Beschäftigung, Integration und Qualifizierung (BIQ), der seit langem versucht, die Lebenslage dieser Menschen zu verbessern, ist dringend auf Spenden angewiesen.

Hilfsangebot mit langer Tradition

„Um auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen zu können, braucht es Zeit“, sagt Fachdienstleiterin Andrea Lachner. Die Sozialpädagogin war von Anfang an dabei, als eine Reihe engagierter Menschen im Caritas-Zentrum Freising zu Beginn der 90er Jahre eine Notunterkunft für Obdachlose an der Kammergasse aufgebaut hat. In einem Haus, für das eine Freisinger Erbengemeinschaft testamentarisch verfügt hatte, dass es für solche Zwecke zur Verfügung gestellt werden solle.

Damals hat man die Herberge gemeinsam mit Sozialhilfeempfängern und Arbeitslosen hergerichtet, erinnert sich Andrea Lachner an die Anfänge zurück. Die Möbel stammten aus Haushaltsauflösungen. „Alle, die mitgeholfen hatten, waren mit Feuereifer dabei“, erzählt sie. Die positiven Erfahrungen daraus motivierten alle Beteiligten. „Wir haben bemerkt, wie Langzeitarbeitslose aufblühten, als es plötzlich wieder eine feste Tagesstruktur für sie gab.“

Der Platz für die Möbel aus den Haushaltsauflösungen wurde bald knapp. In einem früheren Autohaus mit Werkstätte an der Moosstraße richtete man deshalb das Gebrauchtwaren-Kaufhaus Rentabel ein. In die derzeitigen Räume an der Kepserstraße ist man 2014 umgezogen. Für die dort beschäftigten Langzeitarbeitslosen (auch im Café „Genuss in Etappe“), gibt es eine Pauschale vom Jobcenter für die Eingliederungsmaßnahme. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen stelle der Bezirk Oberbayern pro Teilnehmer einen Zuschuss. Etwa 20 Prozent der Kosten für diese Beschäftigungsmaßnahmen muss der Caritas-Verband zuschießen.

Der Caritas laufen die Kosten davon

Und das gestalte sich immer schwieriger. Zum einen mussten Mieterhöhungen gestemmt werden, auch die in den letzten Jahren enorm gestiegenen Nebenkosten. Der Fachdienst BIQ unterhalte nämlich einen Fuhrpark, mit dem Wohnungsauflösungen, Möbelabholungen und Entsorgungen erledigt werden müssten, so Lachner. Außerdem müssten Fachkräfte bezahlt werden, die sogenannten Arbeitsanleiter, wie etwa eine Schneidermeisterin im BIQ-Projekt „Nähkisserl“. Aus gespendeten Kleidern werden Upcycling-Produkte geschaffen. Ganze Kollektionen gibt es da schon zu kaufen, sagt Lachner stolz.

Als sozialer Dienstleister sorge man zudem in der Stadt und im Landkreis Freising für saubere Containerplätze, Freisinger Badeseen und Spielplätze. „Wir zupfen sogar Unkraut auf einem Friedhof in Freising.“ Am Flughafen bereite man das Pfandflaschenrecycling vor.

Bei Rentabel und Etappe in Freising gibt es 19 Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen, im Rentabel in Erding 18. Der Fachdienst BIQ beschäftigt über das Jahr gut 100 Klienten. Auch gerichtlich angeordnete Sozialstunden können dort abgeleistet werden.

Finanzierung auf wackligen Beinen

Weil der Landkreis Freising in den vergangenen fünf Jahren eine freiwillige Unterstützung in Höhe von 100 000 Euro im Jahr gewährte, sei es halt immer so „umgegangen“, meint die Fachbereichsleiterin. Das Landkreis-Konzept „Arbeit statt Strafe“, „Bleib dabei“ und „Begleitetes Ehrenamt“ (A-B-E) laufe jedoch zum Ende dieses Jahres aus und ist neu beantragt. Bei der Erzdiözese München und Freising als Träger des Caritasverbands könne das Geld bedingt durch die vielen Kirchenaustritte in den nächsten Jahren knapper werden, sorgt sich Lachner. „Die Kirchensteuereinnahmen gehen ja rapide zurück.“ Den BIQ durch die eigenen Dienstleistungen zu finanzieren sei nicht möglich. Und das, obwohl man im Café Etappe an der Vimystraße ein tolles Programm erstellt habe. Dort gibt es Mittagstisch, dienstags ist „Burger-Tag“, am Donnerstag „Pizza-Tag“ und mittwochs können Freisinger Senioren ein Drei-Gang-Menü für 8,50 Euro genießen. „Unsere Köche kreieren wechselnde Wochenkarten“, betont Lachner. Die 54-Jährige ist überzeugt, dass die geregelte Arbeit im geschützten Bereich den Menschen gut tut. Wenn man sich aufrappeln müsse, aus dem Haus zu gehen, statt auf der Couch zu liegen, das spornt an. Sie wünscht sich, dass es weitergehen kann. Denn: „Jeder Mensch ist es wert, dass man sich um ihn kümmert.“

Gut zu wissen

„Genuss in der Etappe“ gibt es von Dienstag bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr – Frühstück mit Voranmeldung von 9 bis 11 Uhr, Mittagstisch von 11.30 bis 14.30 Uhr. Die „Nähkisserl“-Arbeiten können während der Öffnungszeiten erworben werden – Vimystraße 3. Rentabel (Kepserstraße 41) hat geöffnet: dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 16 Uhr und jeden zweiten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr. Geldspenden an den Fachdienst sind möglich an Bank für Sozialwirtschaft DE57 7002 0500 8850 000 707, Verwendungszweck G707-470760-BIQ.

Maria Martin