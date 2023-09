Blaulichtgespräch: Rettungsdienste beklagen Mangel an Fachkräften und zu viel Bürokratie

Von: Andrea Hermann

Wichtiger Austausch: Staatsminister Florian Hermann (hinten, M.) mit (v. l.) Tobias Cako (Leiter Einatzdienste der Maltester in Erding), Wolfgang Wagner (Navis), Franz Groszek (Fachberater Bevölkerungsschutz bei den Johannitern), Heinrich Märkl (ehemaliger Ortsbeauftragter der Johanniter Allershausen), Sebastian Oberpriller (Kreisgeschäftsführer Malteser), Albert Söhl (BRK-Kreisgeschäftsführer), Hubert Böck (BRK-Leiter Rettungsdienst), Andreas Dörner (Stellvertretender Leiter Rettungsdienst beim BRK und 3. Vorstand Wasserwacht Freising), Sven Haarkötter (KIT-Fachdienstleiter) und Danuta Pfanzelt (stellvertretende KIT-Fachdienstleiterin). Foto: Lehmann © Lehmann

Fachkräftemangel und zu viel Bürokratie: Das sind zwei Probleme, mit denen die Mitarbeiter im Rettungsdienst zu kämpfen haben. Beim Blaulichtgespräch kamen die Themen auf den Tisch.

Landkreis – Für Staatsminister Florian Herrmann ist der Austausch mit den Blaulichtorganisationen „wichtig“. Und deshalb nahm er sich – nach der Polizei und der Feuerwehr – am Mittwochabend Zeit für die Mitarbeiter des Rettungsdiensts sowie der Wasserwacht, des Kriseninterventionsteams und der Hilfsorganisation Navis. Schnell wurde klar: Der Schuh drückt vor allem im Rettungsdienst-Bereich an vielen Stellen.

Fachkräfte-Problem verschärft sich ab 2024

Ein großes Problem im Rettungsdienst sind die fehlenden Fachkräfte. Und das wird sich ab 1. Januar 2024 noch verschärfen. Nach dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz muss ab dem kommenden Jahr jeder Rettungswagen mit einem Notfallsanitäter als Fahrzeugverantwortlichen besetzt sein. Der Rettungsassistent, der bisher verantwortlich auf dem Auto saß, darf dann nur noch als Fahrer eingesetzt werden. Da aber in den vergangenen Jahren zu wenige Notfallsanitäter aus- bzw. fortgebildete werden konnten, weil die Krankenkassen nicht ausreichend Ausbildungsplätze bezahlt hätten, stehen aktuell zu wenige Notfallsanitäter zur Verfügung. „Das wird uns an unsere Grenzen bringen“, weiß Hubert Böck, BRK-Leiter Rettungsdienst.

Mittlerweile sei die Zahl der Ausbildungsplätze wieder aufgestockt worden, so Böck. Da aber die Ausbildung zum Notfallsanitäter bis zu drei Jahre dauere, sei es zwingend notwendig, die Rettungsassistenten übergangsweise noch verantwortlich auf den Fahrzeugen fahren zu lassen – so wie es aktuell der Fall sei. „Die würden uns den Arsch retten“, sprach Böck deutliche Worte. Würde man diese Übergangsfrist nicht verlängern, müssten möglicherweise „Fahrzeuge stehen bleiben“, weiß BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl um die Folgen.

Die Forderung der Rettungsdienst-Mitarbeiter – und die hat sich auch Florian Herrmann notiert: Die Rettungsassistenten sollen noch für drei Jahre übergangsweise als Verantwortliche auf dem Rettungswagen fahren dürfen, bis dann hoffentlich ausreichend ausgebildete Notfallsanitäter die verantwortungsvolle Arbeit übernehmen können – sofern diese nicht von Krankenhäusern oder anderen Organisatoren abgeworben werden.

Auch das ist ein großes Problem im Rettungsdienst: „Wir bilden aus – und dann gehen sie weg“, berichtete Tobias Cako, Leiter Einsatzdienste der Malteser in Erding. Krankenhäuser oder andere medizinische Organisationen „werben uns die Leute ab“ – mit besserer Bezahlung und attraktiveren Rahmenbedingungen. Auch hier müsse man ansetzen.

Bürokratie ist ein großes Problem

Die Bürokratie stellt die Mitarbeiter des Rettungsdiensts ebenfalls vor immer größere Herausforderung, wie Hubert Böck und Albert Söhl betonten. Ein Beispiel dafür sei die Abrechnung von Patienten-Transporten, für die im Vorfeld kein Transportschein vom (Haus-)Arzt ausgestellt wurde. In solchen Fällen dürfen Patienten vom Rettungsdienst eigentlich nicht gefahren werden.

Doch wen, so Böck, soll der Mitarbeiter vor Ort kontaktieren, wenn etwa ein Patient um drei Uhr morgens wegen eines verstopften Katheters ins Krankenhaus gefahren und später wieder nach Hause gebracht werden muss und es sich somit um eine ungeplante Ambulant-Fahrt handelt? Den Patienten nicht fahren, sei keine Option. Was also tun? „Der Mitarbeiter, der draußen ist, kann das nicht lösen“, erklärte Tobias Cako, der das Problem ebenfalls kennt. Jedoch: „Wenn der Transportschein nicht 100 Prozent richtig ist, wird er dir um die Ohren gehauen“, sagte Maltester-Kreisgeschäftsführer Sebastian Oberpriller. Die Lösung könne laut Söhl nur sein, „die gesetzliche Grundlage zu ändern“ und die Abrechnung zu vereinfachen.

Grundversorgung wird immer schwieriger

Überhaupt wird die Arbeit für die Mitarbeiter im Rettungsdienst immer fordernder – nicht zuletzt auch deshalb, weil „die Grundversorgung von den Hausärzten schwieriger geworden“ sei, so Cako. Wegen Schicht-, Wochenend- und Feiertagsdiensten sei es für Berufstätige oft nicht möglich, den Hausarzt zu den regulären Öffnungszeiten aufzusuchen. Denn diese arbeiten nach wie vor nur werktags, so Böck. Folglich suchen viele Bürger den Bereitschaftsarzt auf, der am Wochenende und abends Dienst schiebt – oder rufen den Rettungsdienst an.

Tobias Cako hatte durchaus Verständnis für die Bürger: „Die Kliniken werden weniger, die Hausärzte werden weniger – wo sollen die Leute alle hingehen?“ Folglich verlagert sich das Problem auch auf den Rettungsdienst. Ein Lösungsansatz, so wurde in der Runde diskutiert, könnte sein, die Hausarzt-Zeiten den heutigen Arbeitszeiten anzupassen und auf abends, etwa 17 bis 20 Uhr, oder samstags auszuweiten. Aber auch der Bürger sei in der Pflicht: Die Leute, so Cako, sollen sich immer gut überlegen, ob ein Bereitschaftsarzt-Besuch wirklich an einem Sonntagnachmittag sein muss oder der Rettungswagen gerufen werden muss, schließlich würden die Fahrzeuge für lebensbedrohliche Verletzungen und Erkrankungen vorgehalten.

Mehr Wertschätzung fürs Ehrenamt

Wie wichtig das Ehrenamt ist, wissen nicht nur die Mitarbeiter im Rettungsdienst, sondern auch Wasserwacht, KIT und Navis. Ehrenamtliche Kräfte zu gewinnen, sei äußerst schwierig, erklärte Heinrich Märkl, ehemaliger Ortsbeauftragter der Johanniter Allershausen. Für die viele Freizeit, die die Ehrenamtlichen opfern, wäre etwas mehr Wertschätzung wünschenswert.

Sicher: Die Ehrenamtskarte sei „ein super Instrument“, so Märkl. Aber: „Da muss ich dann 1,50 Euro weniger bezahlen, wenn ich baden gehe – oder bekomme zwei bis drei Prozent Rabatt beim Einkaufen.“ Das sei zu wenig. Wer sich für die Allgemeinheit engagiere, solle – festgelegt über eine gewisse Stundenzahl – kostenlos ins Schwimmbad gehen können oder andere Vergünstigungen bekommen, forderte Märkl – was auch im Sinne seiner Kollegen war.



