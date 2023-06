Schwersteinsatz bei Tropentemperaturen: Für Feuerwehr ist es eine „körperliche Herausforderung“

„War klar, dass es eskaliert“: Feuer wütet in Wohnanlage - fünf Verletzte - Anwohner verzweifelt

Von: Wolfgang Schnetz, Armin Forster, Manuel Eser

Die Wohnung brannte lichterloh: In der Notunterkunfts-Anlage an der Unteren Isarau kam es am Donnerstag zu einem verheerenden Feuer. © Privat

Ein verheerender Brand hat in einer Freisinger Notunterkunft gewütet. Eine Wohnung wurde total zerstört, fünf Menschen mussten ins Krankenhaus.

Freising – „Es war krass. Alles war so schwarz vor Rauch, dass man keinen Meter weit mehr gesehen hat“, berichtet ein Nachbar vor Ort. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord meldete, wurden die Rettungskräfte am Donnerstag kurz nach 10 Uhr alarmiert: „Brand Zimmer, Personen in Gefahr!“ Sofort rückten sieben Fahrzeuge aus beiden Freisinger Feuerwachen aus, dazu Polizei und Rettungsdienst.

Laut FFW-Pressesprecher Florian Wöhrl standen dann wenig später 31 Ehrenamtliche im Löscheinsatz. Bei Eintreffen der ersten Einheiten sei die Anlage in dichten Rauch gehüllt gewesen, aus einer Erdgeschoßwohnung schlugen bereits Flammen und drohten akut, auf das darüberliegende Geschoß überzugreifen.

„Mit Notarzt und Blaulicht ins Krankenhaus gebracht“: Junge Frau sorgt sich um ihre Mama

Total zerstört: Die Wohnung, in der es gebrannt hatte, ist unbewohnbar – wie auch andere Unterkünfte. © Eser

Alle Bewohner wurden, wie Wöhrl berichtet, unter anderem dank der installierten Rauchwarnmelder rechtzeitig auf die Gefahr aufmerksam und konnten vor Eintreffen der Feuerwehr fliehen. Unter ihnen war auch der Nachbar, der die darüberliegenden Zimmer bewohnt. „Ich hatte Nachtschicht und war gerade erst eingeschlafen, als ich vom Alarm geweckt wurde“, berichtet er. Erst da habe er den beißenden Rauch bemerkt. „Ich hatte Glück“, sagt er.



Andere weniger. Insgesamt wurden fünf Bewohner verletzt, zwei davon kamen mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung ins Klinikum Freising. „Meine Mutter wurde mit Notarzt und Blaulicht ins Krankenhaus gebracht“, berichtet eine junge Frau dem FT. Die Mama sei ohnehin schwer lungenkrank. Entsprechend besorgt war die Tochter in den späten Mittagsstunden, nachdem der Brand bereits gelöscht war. „Ich habe bisher noch nichts gehört, wie es ihr geht.“

Schwersteinsatz bei Tropentemperaturen: Für Feuerwehr ist es eine „körperliche Herausforderung“

Der Einsatz verlangte den Feuerwehrkräften alles ab. „Bei den tropischen Temperaturen war das eine körperliche Herausforderung“, berichtete Stadtbrandinspektor Oliver Sturde. „Diese Einsätze gehen gerade bei solch hohen Außentemperaturen, wie sie derzeit herrschen, schnell an die Kondition. Wir haben aber grundsätzlich, und gerade im Sommer, immer genügend Mineralwasser an Bord.“



Mehrere Trupps mussten sich unter Atemschutz an die Löscharbeiten machen und konnten ein Übergreifen der Flammen rechtzeitig verhindern. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden jedoch völlig zerstört. Drei weitere Wohnungen sind durch das Feuer und den Rauch zumindest vorübergehend unbewohnbar geworden.



Das Feuer ereignete sich in der Unteren Isarau in Freising. © Privat

Entsprechend groß war die Sorge bei den Betroffenen. „Ich weiß nicht, wo ich hinsoll“, sagt der Mann, der von der Nachtschicht gekommen war, dem FT am Mittag. Wie Freisings Hauptamtsleiter Rupert Widmann dem FT am frühen Nachmittag versicherte, sei das Amt für Soziales Wohnen und Obdachlosenhilfe bereits dabei, Abhilfe zu schaffen.



„Gefühlt könnten die hier eine Polizeiwache aufmachen“ – Nachbar äußert sich zum Brand

Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro, teilt das Polizeipräsidium mit. Und weiter: Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Die unmittelbaren Nachbarn wundern sich nicht, dass es zu dem Unglück gekommen ist. „Dort, wo das Feuer ausgebrochen ist, haben zehn Männer eng zusammengepfercht in einer WG gewohnt“, berichtet ein Nachbar, und ihre Schwester ergänzt: „Das sind Junkies und Alkoholiker, die die ganze Zeit Partys machen. Es war klar, dass es irgendwann eskalieren würde.“ Überhaupt sei die Polizei fast täglich hier, berichtet wiederum ein anderer dem FT. „Gefühlt könnten die hier eine Polizeiwache aufmachen.“

In der Wohnanlage sind die Nutzer offenbar tief gespalten – auf der einen Seite psychisch Schwerstkranke und Süchtige, die offenbar keinen strukturieren Alltag mehr auf die Reihe bekommen, auf der anderen Seite diejenigen, die hart arbeiten und sich eine Sozialwohnung leisten könnten, aber seit Jahren vergebens darauf waren. Einer sagt: „Ich mache mir große Sorgen, mit meinen Kindern hier weiter zu leben.“



Erstmeldung vom Dienstag, 22. Juni, 10.58 Uhr

Alarm im größten Freisinger Stadtteil Lerchenfeld: Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Donnerstagvormittag meldet, ist dort in einer Wohnanlage ein Brand ausgebrochen. „Gegen 10.10 Uhr wurde den Rettungskräften ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Unteren Isarau mitgeteilt.“ Sofort eilten zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst an die Unglücksstelle.

Wie es heißt, stehe eine Wohnung des Gebäudes in Vollbrand. Ersten Erkenntnissen zufolge seien alle Bewohner evakuiert worden, Mitteilungen über Verletzte liegen der Polizei bislang nicht vor.

